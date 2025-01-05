https://crimea.ria.ru/20250105/otdali-zhizn-za-rodinu-troikh-boytsov-svo-pokhoronili-v-kerchi-1143111568.html

Отдали жизнь за Родину: троих бойцов СВО похоронили в Керчи

Отдали жизнь за Родину: троих бойцов СВО похоронили в Керчи - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Отдали жизнь за Родину: троих бойцов СВО похоронили в Керчи

Керчь простилась с тремя героями СВО. Администрация города рассказывает о трех воинах, которые отдали жизнь за Родину – Петросе Овсепяне, Александре Горючкине и РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T17:10

2025-01-05T17:10

2025-01-05T17:10

керчь

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Керчь простилась с тремя героями СВО. Администрация города рассказывает о трех воинах, которые отдали жизнь за Родину – Петросе Овсепяне, Александре Горючкине и Анатолии Кураленкове.Петрос Овсепян родился в Керчи, учился сначала в школе №5, а затем - в техникуме сферы обслуживания на повара и работал по специальности."В июле Петрос Юрьевич отправился на СВО. Погиб наш земляк, выполняя свой воинский долг в ДНР", - гласит Telegram-канал администрации.Александр Горючкин родился в Хабаровском крае, там же окончил школу и учился в Амурском Государственном педагогическом университете, после работал в сети магазинов техники.В августе прошлого года Александр Романович подписал контракт и вступил в ряды Российской армии добровольцем, дослужился до ефрейтора. Был оператором связи и средств РЭБ. Погиб Александр 25 ноября 2024 г. в Луганской Народной Республике при выполнении задач.Анатолий Анатольевич Кураленков – коренной керчанин. Он родился в городе у моря и окончил здесь школу № 13, а после поступил в училище № 40, которое окончил в 2003 году. Трудовую деятельность связал с судоремонтным заводом.Анатолий Кураленков погиб в ДНР, исполняя свой воинский долг."Наши защитники были верны присяге и своей стране. Память об их мужестве сохранится в сердцах керчан", - резюмируют в некрологе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керчь

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости сво, участники сво, утраты, армия и флот, подвиги героев, герои сво, память