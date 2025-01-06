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Сбой МТС и мазут на крымских берегах: главное за 6 января

Сбой МТС и мазут на крымских берегах: главное за 6 января - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Сбой МТС и мазут на крымских берегах: главное за 6 января

Вооруженные силы России освободили город Курахово в Донбассе. Массовый сбой произошел в работе МТС и сервисов в России. Индонезия стала полноправным членом... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T22:39

2025-01-06T22:39

2025-01-06T22:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили город Курахово в Донбассе. Массовый сбой произошел в работе МТС и сервисов в России. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. В Крыму волонтеры, городские службы и чиновники борются с мазутными пятнами и спасают птиц от нефтепродуктов. В Херсонской и Запорожской областях на Рождество не отменили комендантский час. На крымских горных перевалах выпал снег. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Курахово под контролем России В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Об этом сообщили в минобороны России. "Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка – столицы ДНР. После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР", - подчеркнули в Минобороны. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, проявивших мужество при освобождении Курахово. Это командование и личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики А.В.Захарченко и командование и личный состав 110-й отдельной гвардейской ордена Республики мотострелковой бригады. Более 5,5 тысяч военнослужащих соединения удостоены государственных и ведомственных наград.Также российские войска взяли под контроль населенный пункт Даченское в ДНР.Сбой в работе МТСДнем в понедельник россияне стали жаловаться на проблемы с домашним интернетом, в связи с чем не работали многие сервисы. Также массовый сбой произошел в работе мобильной сети МТС.В Роскомнадзоре это объяснили аварией на магистральной сети одного из операторов связи.В БРИКС стало на страну больше Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сообщается на официальном сайте МИД страны со ссылкой на правительство Бразилии. "В рамках временного председательства Бразилии в БРИКС, которое началось 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника", — говорится в сообщении.Крым и Кубань борются с мазутными пятнами В Крыму, Севастополе и черноморском побережье Краснодарского края специалисты и волонтеры очищают берега от мазутных пятен, а пострадавших птиц от нефтепродуктов. В течение ночи с 5 на 6 января Морспасслужба проводила работы в акватории вблизи пляжей Анапы по уборке разлившегося мазута с разбитых декабрьскими штормами танкеров. В операции были задействованы шесть судов. Пятна мазута на водной глади освещали с катеров прожекторами и выявленные обрабатывали сорбентом. Также с утра 6 января в работах на суше задействованы 180 самосвалов и к уборке приступили 22 вездехода, которые накануне прибыли в Анапу. С пляжей Судака за несколько дней убрали шесть тонн нефтепродуктов и пропитанных им водорослей и песка. 12 тонн мазута вывезли с заповедных берегов мыса Опук. В Севастополе за 5 и 6 января собрали 111,8 тонны мазутных загрязнений и обнаружили новые пятна на новых территориях — в районе одного из городских парков. Также в помощи нуждаются сотни пострадавших у берегов Крыма птиц. Их обнаруживают в воде и на берегах от Керчи до Евпатории. Так, в Керчи развернули штаб по спасению пострадавших от мазута птиц, за две недели помогли почти 300 особям, порядка 70% из них удалось спасти. Волонтеры, в том числе приехавшие из других городов России, работают круглосуточно. Некоторых из птиц везут в крымские зоопарки. Например, 288 морских птиц со всего Крыма приютил сафари-парк "Тайган". Их лечат и за ними ухаживают как сотрудники парка, так и волонтеры.Как рассказал директор "Тайгана" Олег Зубков, отмытых от мазута морских птиц нельзя сразу отпускать на волю, их восстановление - процесс требует времени. Такого же мнения придерживаются и орнитологи и ветеринары с Кубани. Они в ходе заседания оперативного штаба Краснодарского края заявили, что выпускать птиц в дикую природу можно не ранее чем через пять дней со времени, когда пернатых отмыли от нефтепродуктов.Рождество в исторических регионахХерсонщина и Запорожье ради праздника Рождества Христова не отказались от комендантского часа. Это сделано для безопасности людей, сообщили губернаторы регионов.В Херсонской области комендантский час не будет действовать только на территории Генического и Новотроицкого муниципальных округов.В Запорожье режим жестче. Массовые богослужения для прихожан не будут проводиться в храмах, расположенных в 15-километровой близости от линии боевого соприкосновения. В храмах, находящихся на расстоянии более 15 километров от ЛБС, праздничные богослужения пройдут только внутри храмов с ограничением по количеству прихожан.Зима на крымских перевалах5 сантиметров снега выпало утром 6 января на Ай-Петри. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Днем там было туманно, но минус 1 градус по Цельсию. Метеорологи также зафиксировали выпадение снега на Ангарском перевале, там высота снежного покрова составила 1 сантиметр.Вместе со снегом на дороги вышла и дорожная техника. Сотрудники "Крымавтодора" в круглосуточном режиме мониторят состояние дорожного полотна на территории республики. Так, были очищены и обработаны дорога на плато Ай-Петри и на Грушевском перевале. 6 января на крымских дорогах дежурят 57 единиц спецтехники, готовых оперативно реагировать на любые изменения погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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