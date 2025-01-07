https://crimea.ria.ru/20250107/v-evpatorii-obnaruzhili-mazut-1143159302.html

В Евпатории обнаружили мазут

В Евпатории обнаружили мазут - РИА Новости Крым, 07.01.2025

В Евпатории обнаружили мазут

В Евпатории на побережье выявили участки загрязнения мазутом. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T18:36

2025-01-07T18:36

2025-01-07T18:46

крым

евпатория

александр юрьев

разлив мазута

экология

черное море

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

новости крыма

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143156021_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_4705f371b5c281c4469dc4e95614cc19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Евпатории на побережье выявили участки загрязнения мазутом. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.Он отметил, что ситуация меняется в зависимости от силы ветра и волнения моря.Ранее Юрьев сообщил РИА Новости Крым, что в городе открыли пункт для отмывания птиц от мазута. На побережье были обнаружены восемь пострадавших птиц, которых отмоют и передадут на реабилитацию в сафари-парк "Тайган".Он уточнял, что четыре мобильные группы от администрации объезжают пляжи. Еще несколько групп сформировали сотрудники МЧС – всего их 16 человек.7 января новые пятна мазута выявили в Севастополе в районе "Звездного берега", сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. У берегов Крыма новых выбросов мазута не выявлено. По данным МЧС России, в Крыму обследовано 3240 километров береговой линии, вывезено 260 тонн нефтепродуктов. Всего с 21 декабря по 7 января в Крыму выявлено 35 фактов выброса мазута, добавили спасатели.В Севастополе за сутки вывезли более 27 тонн загрязненного грунта, были обследованы 59 километров, вывезены почти 112 тонн загрязненного песка и грунта.В Керченском проливе обследовано свыше 1380 квадратных километров акватории, обработаны более 38 квадратных километров моря.Во вторник в оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько птиц погибло в Крыму от разлива мазутаВытекает ли мазут из затонувших у Крыма танкеров – ответ МинтрансаВ Севастополе выявили новые пятна мазута

крым

евпатория

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, александр юрьев, разлив мазута, экология, черное море, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, новости крыма, срочные новости крыма