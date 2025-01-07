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В Евпатории обнаружили мазут - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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В Евпатории обнаружили мазут
В Евпатории обнаружили мазут - РИА Новости Крым, 07.01.2025
В Евпатории обнаружили мазут
В Евпатории на побережье выявили участки загрязнения мазутом. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T18:36
2025-01-07T18:46
крым
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александр юрьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Евпатории на побережье выявили участки загрязнения мазутом. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.Он отметил, что ситуация меняется в зависимости от силы ветра и волнения моря.Ранее Юрьев сообщил РИА Новости Крым, что в городе открыли пункт для отмывания птиц от мазута. На побережье были обнаружены восемь пострадавших птиц, которых отмоют и передадут на реабилитацию в сафари-парк "Тайган".Он уточнял, что четыре мобильные группы от администрации объезжают пляжи. Еще несколько групп сформировали сотрудники МЧС – всего их 16 человек.7 января новые пятна мазута выявили в Севастополе в районе "Звездного берега", сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. У берегов Крыма новых выбросов мазута не выявлено. По данным МЧС России, в Крыму обследовано 3240 километров береговой линии, вывезено 260 тонн нефтепродуктов. Всего с 21 декабря по 7 января в Крыму выявлено 35 фактов выброса мазута, добавили спасатели.В Севастополе за сутки вывезли более 27 тонн загрязненного грунта, были обследованы 59 километров, вывезены почти 112 тонн загрязненного песка и грунта.В Керченском проливе обследовано свыше 1380 квадратных километров акватории, обработаны более 38 квадратных километров моря.Во вторник в оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько птиц погибло в Крыму от разлива мазутаВытекает ли мазут из затонувших у Крыма танкеров – ответ МинтрансаВ Севастополе выявили новые пятна мазута
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крым, евпатория, александр юрьев, разлив мазута, экология, черное море, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, новости крыма, срочные новости крыма
В Евпатории обнаружили мазут

В Евпатории обнаружили единичные участки загрязненные мазутом – власти

18:36 07.01.2025 (обновлено: 18:46 07.01.2025)
 
© РИА Новости КрымМазут на побережье Крыма
Мазут на побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Евпатории на побережье выявили участки загрязнения мазутом. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.
"На побережье Евпатории обнаружены единичные участки загрязненные мазутом. Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов. Лично объехал всю береговую линию, пляжи. Выбросы носят единичный характер", - написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что ситуация меняется в зависимости от силы ветра и волнения моря.
Ранее Юрьев сообщил РИА Новости Крым, что в городе открыли пункт для отмывания птиц от мазута. На побережье были обнаружены восемь пострадавших птиц, которых отмоют и передадут на реабилитацию в сафари-парк "Тайган".
Он уточнял, что четыре мобильные группы от администрации объезжают пляжи. Еще несколько групп сформировали сотрудники МЧС – всего их 16 человек.
7 января новые пятна мазута выявили в Севастополе в районе "Звездного берега", сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. У берегов Крыма новых выбросов мазута не выявлено. По данным МЧС России, в Крыму обследовано 3240 километров береговой линии, вывезено 260 тонн нефтепродуктов. Всего с 21 декабря по 7 января в Крыму выявлено 35 фактов выброса мазута, добавили спасатели.
В Севастополе за сутки вывезли более 27 тонн загрязненного грунта, были обследованы 59 километров, вывезены почти 112 тонн загрязненного песка и грунта.
В Керченском проливе обследовано свыше 1380 квадратных километров акватории, обработаны более 38 квадратных километров моря.
Во вторник в оперштабе Кубани сообщили, что в зоне ЧС значительно усилено патрулирование прибрежной зоны для поиска и выявления новых мазутных пятен – патрулирование в море ведут порядка 60 судов.
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