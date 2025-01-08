https://crimea.ria.ru/20250108/poteri-vsu-v-kurskoy-oblasti-prevysili-50-tysyach-boevikov-1143170232.html

Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков

Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков

В Курской области потери ВСУ за все время боевых действий превысили 50 тысяч человек. О ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ рассказали в... РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T14:16

2025-01-08T14:16

2025-01-08T14:16

курская область

новости

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Курской области потери ВСУ за все время боевых действий превысили 50 тысяч человек. О ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ рассказали в Министерстве обороны.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады национальной гвардии Украины.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 13 населенных пунктов в Сумской области.За сутки потери ВСУ составили свыше 290 боевиков, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.Также противник потерял 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 боевых бронированных машин, 1430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу