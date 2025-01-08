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Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков
Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков
В Курской области потери ВСУ за все время боевых действий превысили 50 тысяч человек. О ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ рассказали в... РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T14:16
2025-01-08T14:16
курская область
новости
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Курской области потери ВСУ за все время боевых действий превысили 50 тысяч человек. О ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ рассказали в Министерстве обороны.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады национальной гвардии Украины.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 13 населенных пунктов в Сумской области.За сутки потери ВСУ составили свыше 290 боевиков, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.Также противник потерял 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 боевых бронированных машин, 1430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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курская область, новости, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ в Курской области превысили 50 тысяч боевиков

50 тысяч боевиков потеряли ВСУ в Курской области за время боевых действий – Минобороны

14:16 08.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Курской области потери ВСУ за все время боевых действий превысили 50 тысяч человек. О ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ рассказали в Министерстве обороны.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады национальной гвардии Украины.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 13 населенных пунктов в Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили свыше 290 боевиков, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50120 военнослужащих", – сообщили в оборонном ведомстве РФ.
Также противник потерял 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 боевых бронированных машин, 1430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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Курская областьНовостиСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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