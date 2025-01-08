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Аксенов и Митрополит Тихон вошли в совет по созданию передовых школ - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Аксенов и Митрополит Тихон вошли в совет по созданию передовых школ
Аксенов и Митрополит Тихон вошли в совет по созданию передовых школ - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Аксенов и Митрополит Тихон вошли в совет по созданию передовых школ
Глава Крыма Сергей Аксенов, а также Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон вошли в состав совета по созданию передовых образовательных организаций. Об этом РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T19:53
2025-01-08T19:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов, а также Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон вошли в состав совета по созданию передовых образовательных организаций. Об этом сообщает в среду пресс-служба крымской епархии.Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение об утверждении состава Координационного совета по созданию передовых общеобразовательных организаций, использующих лучшие технологии и методы обучения. Сопредседателями совета назначены заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Также в состав совета вошли ряд других политиков, представители научного сообщества, губернаторы 11 регионов России, в том числе главы Республики Крым Сергей Аксенов, Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Координационный совет создан по поручению Президента. По итогам Послания Федеральному Собранию в феврале 2024 года глава государства, в частности, указал на необходимость формирования до 2030 года во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Митрополит Тихон стал игуменом Херсонесского монастыря в СевастополеМузей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории – владыка ТихонПочему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада - Кириенко
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, тихон шевкунов, новости, новости крыма, крым, россия, образование в россии, общество
Аксенов и Митрополит Тихон вошли в совет по созданию передовых школ

Глава Крыма Аксенов и Митрополит Тихон вошли в состав совета по созданию передовых школ

19:53 08.01.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов, а также Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон вошли в состав совета по созданию передовых образовательных организаций. Об этом сообщает в среду пресс-служба крымской епархии.
Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение об утверждении состава Координационного совета по созданию передовых общеобразовательных организаций, использующих лучшие технологии и методы обучения. Сопредседателями совета назначены заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В состав совета вошли помощник Президента Владимир Мединский, замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, замминистра финансов Павел Кадочников, первый замглавы Минстроя Александр Ломакин, замглавы Рособрнадзора Евгений Семченко, а также митрополит Симферопольский и Крымский Тихон", – сказано в сообщении епархии.

Также в состав совета вошли ряд других политиков, представители научного сообщества, губернаторы 11 регионов России, в том числе главы Республики Крым Сергей Аксенов, Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Координационный совет создан по поручению Президента. По итогам Послания Федеральному Собранию в феврале 2024 года глава государства, в частности, указал на необходимость формирования до 2030 года во всех федеральных округах не менее 12 передовых общеобразовательных организаций.
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