https://crimea.ria.ru/20240409/muzey-kryma-i-novorossii-stanet-luchshim-uchebnikom-istorii----vladyka-tikhon-1136404803.html

Музей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории - владыка Тихон

Музей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории - владыка Тихон - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Музей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории - владыка Тихон

Митрополит Симферопольский и Крымский владыка Тихон назвал строящийся в Севастополе музей Крыма и Новороссии лучшим "учебником" по истории родного края, учиться РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T18:09

2024-04-09T18:09

2024-04-09T18:09

тихон шевкунов

севастополь

валентина лаврик

историко-археологический парк "херсонес таврический"

"корсунь"

образование в крыму и севастополе

патриотическое воспитание

новости крыма

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский владыка Тихон назвал строящийся в Севастополе музей Крыма и Новороссии лучшим "учебником" по истории родного края, учиться по которому будут все классы школ – его откроют 28 июля. Об этом епископ РПЦ заявил на открытии IV Педагогического форума "Качественное образование – шаг в будущее", который проходит в филиале МДЦ "Артек" – "Корсунь" в историко-археологическом парке "Новый Херсонес"."К счастью, так получилось, что в этом огромном комплексе, который создан по поручению нашего президента, в центре стоит почти на 20 тысячах квадратных метров "учебник" на ту тему, ради которой мы сегодня собрались, – Музей Крыма и Новороссии", – сказал владыка Тихон.В беседе с журналистами митрополит уточнил, что огромная и уникальная экспозиция музея планируется к открытию в День крещения Руси – 28 июля.Заявленная тема форума, инициатором которого стал владыка Тихон, – "Региональный компонент воспитательной системы по сохранению и укреплению традиционных российских духовно – нравственных ценностей".По мнению митрополита, "главная региональная компонента в образовании – это знакомство с родным краем", которое в наилучшем формате как раз и будет проводиться на безе музея в "Новом Херсонесе", аналогов которому нет в России.На базе музея будут проходить уроки истории для школьников, как это предусмотрено и в других мультимедийных исторических парках "Россия – моя история", уже созданных в других регионах."По всей стране, в том числе на новых территориях, мы построили уже 26 исторических парков, от Якутска и Сахалина до Санкт-Петербурга, и сейчас передаем их Министерству просвещения. Часть уроков по истории для всех классов будет проходить именно там. Это, я бы сказал, самые востребованные "учебники" по истории", – добавил владыка Тихон.По его словам, когда школьников привозят в такой исторические парк, "они не хотят уходить, потому что там "множество игр и интерактивных познавательных историй, все рассчитано на детей и подростков, сделано в увлекательной и порой приключенческой форме", благодаря чему "для детей история становится любимым предметом".В ходе мероприятия митрополит выразил надежду на то, что такой же парк скоро появится и в соседнем регионе – Республике Крым."Думаю, что уже в этом году будет принято решение, и где-то в одном из посещаемых мест Крыма мы сделаем этот исторический парк", – заметил он.Участвующая в открытии форума министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, в свою очередь, отметила, что здесь специалисты отрасли Крыма и Севастополя обменяются опытом и выберут лучшие проекты для общей программы. Она "будет отражать региональный компонент в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи" и будет запущена с 1 сентября 2025 года.Она также подчеркнула, что филиал МДЦ "Корсунь" теперь станет центром единения педагогов и воспитателей Крыма и Севастополя. "Не зря сегодня мы именно отсюда начинаем такую консолидацию всех педагогических и вообще все организаций, которые непосредственно заинтересованы в воспитании детей", - отметила Лаврик.IV Педагогический форум "Качественное образование – шаг в будущее" стартовал в Севастополе 9 апреля. Мероприятие проходит на базе филиала МДЦ "Артек" - "Корсунь" на территории парка "Новый Херсонес". На нем обсуждают систему духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Крыму и реализацию важнейших проектов по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей с упором на историю и потенциал конкретных регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сакральное место: Путин пообещал посетить Севастополь Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада – КириенкоДети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм

севастополь

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тихон шевкунов, севастополь, валентина лаврик, историко-археологический парк "херсонес таврический", "корсунь", образование в крыму и севастополе, патриотическое воспитание, новости крыма, общество