https://crimea.ria.ru/20240409/muzey-kryma-i-novorossii-stanet-luchshim-uchebnikom-istorii----vladyka-tikhon-1136404803.html
Музей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории - владыка Тихон
Музей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории - владыка Тихон - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Музей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории - владыка Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский владыка Тихон назвал строящийся в Севастополе музей Крыма и Новороссии лучшим "учебником" по истории родного края, учиться РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T18:09
2024-04-09T18:09
2024-04-09T18:09
тихон шевкунов
севастополь
валентина лаврик
историко-археологический парк "херсонес таврический"
"корсунь"
образование в крыму и севастополе
патриотическое воспитание
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/09/1136405351_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0b4dcee00c6b8169a5ca27590d7b3e86.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский владыка Тихон назвал строящийся в Севастополе музей Крыма и Новороссии лучшим "учебником" по истории родного края, учиться по которому будут все классы школ – его откроют 28 июля. Об этом епископ РПЦ заявил на открытии IV Педагогического форума "Качественное образование – шаг в будущее", который проходит в филиале МДЦ "Артек" – "Корсунь" в историко-археологическом парке "Новый Херсонес"."К счастью, так получилось, что в этом огромном комплексе, который создан по поручению нашего президента, в центре стоит почти на 20 тысячах квадратных метров "учебник" на ту тему, ради которой мы сегодня собрались, – Музей Крыма и Новороссии", – сказал владыка Тихон.В беседе с журналистами митрополит уточнил, что огромная и уникальная экспозиция музея планируется к открытию в День крещения Руси – 28 июля.Заявленная тема форума, инициатором которого стал владыка Тихон, – "Региональный компонент воспитательной системы по сохранению и укреплению традиционных российских духовно – нравственных ценностей".По мнению митрополита, "главная региональная компонента в образовании – это знакомство с родным краем", которое в наилучшем формате как раз и будет проводиться на безе музея в "Новом Херсонесе", аналогов которому нет в России.На базе музея будут проходить уроки истории для школьников, как это предусмотрено и в других мультимедийных исторических парках "Россия – моя история", уже созданных в других регионах."По всей стране, в том числе на новых территориях, мы построили уже 26 исторических парков, от Якутска и Сахалина до Санкт-Петербурга, и сейчас передаем их Министерству просвещения. Часть уроков по истории для всех классов будет проходить именно там. Это, я бы сказал, самые востребованные "учебники" по истории", – добавил владыка Тихон.По его словам, когда школьников привозят в такой исторические парк, "они не хотят уходить, потому что там "множество игр и интерактивных познавательных историй, все рассчитано на детей и подростков, сделано в увлекательной и порой приключенческой форме", благодаря чему "для детей история становится любимым предметом".В ходе мероприятия митрополит выразил надежду на то, что такой же парк скоро появится и в соседнем регионе – Республике Крым."Думаю, что уже в этом году будет принято решение, и где-то в одном из посещаемых мест Крыма мы сделаем этот исторический парк", – заметил он.Участвующая в открытии форума министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, в свою очередь, отметила, что здесь специалисты отрасли Крыма и Севастополя обменяются опытом и выберут лучшие проекты для общей программы. Она "будет отражать региональный компонент в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи" и будет запущена с 1 сентября 2025 года.Она также подчеркнула, что филиал МДЦ "Корсунь" теперь станет центром единения педагогов и воспитателей Крыма и Севастополя. "Не зря сегодня мы именно отсюда начинаем такую консолидацию всех педагогических и вообще все организаций, которые непосредственно заинтересованы в воспитании детей", - отметила Лаврик.IV Педагогический форум "Качественное образование – шаг в будущее" стартовал в Севастополе 9 апреля. Мероприятие проходит на базе филиала МДЦ "Артек" - "Корсунь" на территории парка "Новый Херсонес". На нем обсуждают систему духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Крыму и реализацию важнейших проектов по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей с упором на историю и потенциал конкретных регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сакральное место: Путин пообещал посетить Севастополь Почему молодежь России патриотична вопреки пропаганде Запада – КириенкоДети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/09/1136405351_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4d7a93e6cfd4022865e0246f2a4bd54d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихон шевкунов, севастополь, валентина лаврик, историко-археологический парк "херсонес таврический", "корсунь", образование в крыму и севастополе, патриотическое воспитание, новости крыма, общество
Музей Крыма и Новороссии станет лучшим учебником истории - владыка Тихон
Владыка Тихон назвал музей Крыма и Новороссии в Севастополе лучшим учебником истории края
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский владыка Тихон назвал строящийся в Севастополе музей Крыма и Новороссии лучшим "учебником" по истории родного края, учиться по которому будут все классы школ – его откроют 28 июля. Об этом епископ РПЦ заявил на открытии IV Педагогического форума "Качественное образование – шаг в будущее", который проходит в филиале МДЦ "Артек" – "Корсунь" в историко-археологическом парке "Новый Херсонес".
"К счастью, так получилось, что в этом огромном комплексе, который создан по поручению нашего президента, в центре стоит почти на 20 тысячах квадратных метров "учебник" на ту тему, ради которой мы сегодня собрались, – Музей Крыма и Новороссии", – сказал владыка Тихон.
В беседе с журналистами митрополит уточнил, что огромная и уникальная экспозиция музея планируется к открытию в День крещения Руси – 28 июля.
Заявленная тема форума, инициатором которого стал владыка Тихон, – "Региональный компонент воспитательной системы по сохранению и укреплению традиционных российских духовно – нравственных ценностей".
По мнению митрополита, "главная региональная компонента в образовании – это знакомство с родным краем", которое в наилучшем формате как раз и будет проводиться на безе музея в "Новом Херсонесе", аналогов которому нет в России.
"Это необычайно важно. Без любви и верности к родному краю человек во всей полноте своей духовной, гражданской жизни состояться не может. И прекрасный учебник по истории родного края для Крыма и Севастополя мы построим здесь. Такого регионального необычно интересного, увлекательного, на языке детей и подростков понятного музея, я думаю, нет нигде в стране", – сказал он на встрече с журналистами.
На базе музея будут проходить уроки истории для школьников, как это предусмотрено и в других мультимедийных исторических парках "Россия – моя история", уже созданных в других регионах.
"По всей стране, в том числе на новых территориях, мы построили уже 26 исторических парков, от Якутска и Сахалина до Санкт-Петербурга, и сейчас передаем их Министерству просвещения. Часть уроков по истории для всех классов будет проходить именно там. Это, я бы сказал, самые востребованные "учебники" по истории", – добавил владыка Тихон.
По его словам, когда школьников привозят в такой исторические парк, "они не хотят уходить, потому что там "множество игр и интерактивных познавательных историй, все рассчитано на детей и подростков, сделано в увлекательной и порой приключенческой форме", благодаря чему "для детей история становится любимым предметом".
В ходе мероприятия митрополит выразил надежду на то, что такой же парк скоро появится и в соседнем регионе – Республике Крым.
"Думаю, что уже в этом году будет принято решение, и где-то в одном из посещаемых мест Крыма мы сделаем этот исторический парк", – заметил он.
Участвующая в открытии форума министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, в свою очередь, отметила, что здесь специалисты отрасли Крыма и Севастополя обменяются опытом и выберут лучшие проекты для общей программы. Она "будет отражать региональный компонент в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи" и будет запущена с 1 сентября 2025 года.
"По инициативе владыки Тихона мы и собираем такое сообщество всех заинтересованных коллег, кто непосредственно занимается воспитанием детей, потому что понимаем, что это будущее нашей Родины и наша национальная безопасность. Поэтому духовенство – это, конечно, очень серьезные партнеры в этом направлении работы", – сказала Лаврик.
Она также подчеркнула, что филиал МДЦ "Корсунь" теперь станет центром единения педагогов и воспитателей Крыма и Севастополя.
"Не зря сегодня мы именно отсюда начинаем такую консолидацию всех педагогических и вообще все организаций, которые непосредственно заинтересованы в воспитании детей", - отметила Лаврик.
IV Педагогический форум "Качественное образование – шаг в будущее" стартовал в Севастополе 9 апреля. Мероприятие проходит на базе филиала МДЦ "Артек" - "Корсунь" на территории парка "Новый Херсонес". На нем обсуждают систему духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Крыму и реализацию важнейших проектов по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей с упором на историю и потенциал конкретных регионов.
Читайте также на РИА Новости Крым: