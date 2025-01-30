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28 тел извлекли спасатели после авиакатастрофы над Вашингтоном - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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28 тел извлекли спасатели после авиакатастрофы над Вашингтоном
28 тел извлекли спасатели после авиакатастрофы над Вашингтоном - РИА Новости Крым, 30.01.2025
28 тел извлекли спасатели после авиакатастрофы над Вашингтоном
Спасатели извлекли из реки Потомак 27 тел погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне, которые находились в самолете, также извлечено одно тело из... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T15:51
2025-01-30T16:33
новости
сша
авиакатастрофа
происшествия
самолет
вертолет
вашингтон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Спасатели извлекли из реки Потомак 27 тел погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне, которые находились в самолете, также извлечено одно тело из рухнувшего в воду вертолета. Об этом сообщает русская служба ВВС со ссылкой на пожарную службу округа Колумбия.Американские СМИ ранее сообщали о 18 поднятых из воды телах погибших.При этом он уточнил, что выжившие в аварии все же могут быть.ЧП произошло в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете – три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в разбившемся в Вашингтоне самолете были фигуристы — выходцы из России. До этого в СМИ появилась информация, что на борту потерпевшего крушение лайнера были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, по данным журналистов, там находилась советская фигуристка Инна Волянская. На данный момент информация об их гибели не подтверждена.Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человекСК возбудил дело после возгорания самолета Superjet в Анталье
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новости, сша, авиакатастрофа, происшествия, самолет, вертолет, вашингтон
28 тел извлекли спасатели после авиакатастрофы над Вашингтоном

После авиакатастрофы над Вашингтоном спасатели извлекли 28 тел

15:51 30.01.2025 (обновлено: 16:33 30.01.2025)
 
© AP PhotoПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Спасатели извлекли из реки Потомак 27 тел погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне, которые находились в самолете, также извлечено одно тело из рухнувшего в воду вертолета. Об этом сообщает русская служба ВВС со ссылкой на пожарную службу округа Колумбия.
Американские СМИ ранее сообщали о 18 поднятых из воды телах погибших.

"Сейчас мы находимся в точке, когда мы переходим от спасательной операции к извлечению тел. Спасатели извлекли из реки 27 тел из самолета и одно из вертолета", – цитирует служба главу пожарной службы округа Колумбия Джона Доннелли.

При этом он уточнил, что выжившие в аварии все же могут быть.
ЧП произошло в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете – три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в разбившемся в Вашингтоне самолете были фигуристы — выходцы из России. До этого в СМИ появилась информация, что на борту потерпевшего крушение лайнера были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, по данным журналистов, там находилась советская фигуристка Инна Волянская. На данный момент информация об их гибели не подтверждена.
Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать.
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Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек
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НовостиСШААвиакатастрофаПроисшествияСамолетВертолетВашингтон
 
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