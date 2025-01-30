28 тел извлекли спасатели после авиакатастрофы над Вашингтоном
После авиакатастрофы над Вашингтоном спасатели извлекли 28 тел
15:51 30.01.2025 (обновлено: 16:33 30.01.2025)
© AP PhotoПоисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном
© AP Photo
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Спасатели извлекли из реки Потомак 27 тел погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне, которые находились в самолете, также извлечено одно тело из рухнувшего в воду вертолета. Об этом сообщает русская служба ВВС со ссылкой на пожарную службу округа Колумбия.
Американские СМИ ранее сообщали о 18 поднятых из воды телах погибших.
"Сейчас мы находимся в точке, когда мы переходим от спасательной операции к извлечению тел. Спасатели извлекли из реки 27 тел из самолета и одно из вертолета", – цитирует служба главу пожарной службы округа Колумбия Джона Доннелли.
При этом он уточнил, что выжившие в аварии все же могут быть.
ЧП произошло в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете – три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в разбившемся в Вашингтоне самолете были фигуристы — выходцы из России. До этого в СМИ появилась информация, что на борту потерпевшего крушение лайнера были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, по данным журналистов, там находилась советская фигуристка Инна Волянская. На данный момент информация об их гибели не подтверждена.
Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать.
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