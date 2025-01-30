https://crimea.ria.ru/20250130/27-tel-izvlekli-spasateli-posle-aviakatastrofy-nad-vashingtonom-1143808509.html

28 тел извлекли спасатели после авиакатастрофы над Вашингтоном

28 тел извлекли спасатели после авиакатастрофы над Вашингтоном - РИА Новости Крым, 30.01.2025

28 тел извлекли спасатели после авиакатастрофы над Вашингтоном

Спасатели извлекли из реки Потомак 27 тел погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне, которые находились в самолете, также извлечено одно тело из... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T15:51

2025-01-30T15:51

2025-01-30T16:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Спасатели извлекли из реки Потомак 27 тел погибших в результате авиакатастрофы в Вашингтоне, которые находились в самолете, также извлечено одно тело из рухнувшего в воду вертолета. Об этом сообщает русская служба ВВС со ссылкой на пожарную службу округа Колумбия.Американские СМИ ранее сообщали о 18 поднятых из воды телах погибших.При этом он уточнил, что выжившие в аварии все же могут быть.ЧП произошло в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете – три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в разбившемся в Вашингтоне самолете были фигуристы — выходцы из России. До этого в СМИ появилась информация, что на борту потерпевшего крушение лайнера были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Кроме того, по данным журналистов, там находилась советская фигуристка Инна Волянская. На данный момент информация об их гибели не подтверждена.Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человекСК возбудил дело после возгорания самолета Superjet в Анталье

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, авиакатастрофа, происшествия, самолет, вертолет, вашингтон