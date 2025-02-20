https://crimea.ria.ru/20250220/v-krymu-gruzovik-nasmert-sbil-peshekhoda--1144331205.html

В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода

В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода - РИА Новости Крым, 20.02.2025

В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода

В Советском районе Крыма грузовик насмерть сбил пешехода, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T10:05

2025-02-20T10:05

2025-02-20T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма грузовик насмерть сбил пешехода, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.Пешеход катил велосипед по краю дороги, двигался в попутном направлении. В результате происшествия он скончался на месте до приезда скорой.Обстоятельства ДТП выясняются.Ранее в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в результате чего погиб водитель скорой. Еще четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в СевастополеПодростки на мопеде столкнулись с машиной в СевастополеДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в Севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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