https://crimea.ria.ru/20250220/v-krymu-gruzovik-nasmert-sbil-peshekhoda--1144331205.html
В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода
В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода
В Советском районе Крыма грузовик насмерть сбил пешехода, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T10:05
2025-02-20T10:05
2025-02-20T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма грузовик насмерть сбил пешехода, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.Пешеход катил велосипед по краю дороги, двигался в попутном направлении. В результате происшествия он скончался на месте до приезда скорой.Обстоятельства ДТП выясняются.Ранее в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в результате чего погиб водитель скорой. Еще четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в СевастополеПодростки на мопеде столкнулись с машиной в СевастополеДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в Севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода
В Советском районе Крыма грузовик насмерть сбил пешехода – Госавтоинспекция
10:05 20.02.2025 (обновлено: 10:07 20.02.2025)