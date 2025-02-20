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В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода
В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода
В Советском районе Крыма грузовик насмерть сбил пешехода, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 20.02.2025
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советский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма грузовик насмерть сбил пешехода, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.Пешеход катил велосипед по краю дороги, двигался в попутном направлении. В результате происшествия он скончался на месте до приезда скорой.Обстоятельства ДТП выясняются.Ранее в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в результате чего погиб водитель скорой. Еще четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в СевастополеПодростки на мопеде столкнулись с машиной в СевастополеДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в Севастополь
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В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода

В Советском районе Крыма грузовик насмерть сбил пешехода – Госавтоинспекция

10:05 20.02.2025 (обновлено: 10:07 20.02.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Крыму
ДТП в Крыму
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма грузовик насмерть сбил пешехода, полиция проводит проверку по факту аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

"По предварительным данным 19 февраля в 18 часов 55 минут на автодороге Желябовка-Советский, вблизи села Раздольное, водитель 1968 года рождения, управляя грузовым автомобилем "МАН", совершил наезд на пешехода 1951 года рождения", – написали в ведомстве.

Пешеход катил велосипед по краю дороги, двигался в попутном направлении. В результате происшествия он скончался на месте до приезда скорой.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в результате чего погиб водитель скорой. Еще четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок. Возбуждено уголовное дело.
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