https://crimea.ria.ru/20250220/geroy-rossii-otsenil-uroven-zaschischennosti-kryma-ot-dronov-1144335946.html

Герой России оценил уровень защищенности Крыма от дронов

Герой России оценил уровень защищенности Крыма от дронов - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Герой России оценил уровень защищенности Крыма от дронов

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил сенатор Российской Федерации от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T12:30

2025-02-20T12:30

2025-02-20T12:30

радио "спутник в крыму"

новости сво

пво

мнения

юрий нимченко

крым

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Территория Крымского полуострова надежно защищена силами ПВО от вражеских ракет и беспилотников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил сенатор Российской Федерации от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Юрий Нимченко.По его словам, после окончания СВО российские военнослужащие, в частности, сил ПВО, будут передавать свой опыт подрастающему поколению и ребятам, которые проходят службу по призыву, станут инструкторами в боевых подразделениях, учебных центрах и так далее."Конфликт, который произошел на Украине, заставил весь мир задуматься над вопросами эффективности противовоздушной обороны, и все сейчас особое внимание уделяют именно системам ПВО и подготовке необходимых кадров", - уточнил сенатор.Украинские беспилотники над Крымом сбивают ежедневно. Так, в четверг утром сообщалось, что в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три дрона над республикой. Накануне силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом вечером и еще один днем. В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских дрона. Сутками ранее враг предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил развивать производство беспилотных авиасистемРФ должна выйти в лидеры в сфере беспилотной авиации к 2030 году – ПутинАрмия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, мнения, юрий нимченко, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым