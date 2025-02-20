Рейтинг@Mail.ru
Герой России оценил уровень защищенности Крыма от дронов - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250220/geroy-rossii-otsenil-uroven-zaschischennosti-kryma-ot-dronov-1144335946.html
Герой России оценил уровень защищенности Крыма от дронов
Герой России оценил уровень защищенности Крыма от дронов - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Герой России оценил уровень защищенности Крыма от дронов
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил сенатор Российской Федерации от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T12:30
2025-02-20T12:30
радио "спутник в крыму"
новости сво
пво
мнения
юрий нимченко
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7ecdaf9fb18bca11fcd6ba5e09f5d25c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Территория Крымского полуострова надежно защищена силами ПВО от вражеских ракет и беспилотников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил сенатор Российской Федерации от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Юрий Нимченко.По его словам, после окончания СВО российские военнослужащие, в частности, сил ПВО, будут передавать свой опыт подрастающему поколению и ребятам, которые проходят службу по призыву, станут инструкторами в боевых подразделениях, учебных центрах и так далее."Конфликт, который произошел на Украине, заставил весь мир задуматься над вопросами эффективности противовоздушной обороны, и все сейчас особое внимание уделяют именно системам ПВО и подготовке необходимых кадров", - уточнил сенатор.Украинские беспилотники над Крымом сбивают ежедневно. Так, в четверг утром сообщалось, что в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три дрона над республикой. Накануне силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом вечером и еще один днем. В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских дрона. Сутками ранее враг предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил развивать производство беспилотных авиасистемРФ должна выйти в лидеры в сфере беспилотной авиации к 2030 году – ПутинАрмия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130956453_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_febaefabc23c2efca69b98d14b66c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, пво, мнения, юрий нимченко, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Герой России оценил уровень защищенности Крыма от дронов

Территория Крыма находится под надежной защитой ПВО России – сенатор Нимченко

12:30 20.02.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Территория Крымского полуострова надежно защищена силами ПВО от вражеских ракет и беспилотников. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил сенатор Российской Федерации от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Юрий Нимченко.
"Система ПВО Российской Федерации закрывает не только Крым, но и все регионы страны. И ребята, которые этим занимаются, - большие профессионалы, это ребята, которые не первый год работают. Руководство страны и региона делает все для того, чтобы людям было спокойно. И все, что сбивается (вражеские дроны и ракеты), - это результат профессионализма нашей армии", - сказал Нимченко.
По его словам, после окончания СВО российские военнослужащие, в частности, сил ПВО, будут передавать свой опыт подрастающему поколению и ребятам, которые проходят службу по призыву, станут инструкторами в боевых подразделениях, учебных центрах и так далее.
"Конфликт, который произошел на Украине, заставил весь мир задуматься над вопросами эффективности противовоздушной обороны, и все сейчас особое внимание уделяют именно системам ПВО и подготовке необходимых кадров", - уточнил сенатор.
Украинские беспилотники над Крымом сбивают ежедневно. Так, в четверг утром сообщалось, что в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три дрона над республикой. Накануне силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом вечером и еще один днем. В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских дрона. Сутками ранее враг предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил развивать производство беспилотных авиасистем
РФ должна выйти в лидеры в сфере беспилотной авиации к 2030 году – Путин
Армия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков
 
Радио "Спутник в Крыму"Новости СВОПВОМненияЮрий НимченкоКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Программа для участников СВО "Герои Крыма" стартует в республике
13:26Экс-адвокат и его сообщница получили 11 лет на двоих за аферу на 1,8 млн
13:15Снежная буря накроет Крым на три дня
13:08Силы ПВО сбили украинский МиГ-29
12:54Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену
12:46Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины
12:30Герой России оценил уровень защищенности Крыма от дронов
11:49Два человека погибли при крушении самолета в Нижегородской области
11:38В Симферополе погасят Вечный огонь
11:28"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программе
11:12Три человека ранены при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Пологах
11:07В районе Запорожской АЭС возрастает военная активность – Гросси
10:57Введет ли Европа войска на Украину – мнение
10:28Севастополец истязал 3-летнего малыша с молчаливого согласия матери
10:05В Крыму грузовик насмерть сбил пешехода
10:00В Крыму направят 95 млн рублей на новый нацпроект
09:55Завербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской области
09:45В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн
09:33Под Евпаторией стреляют - что происходит
09:17Часть Джанкойского района обесточена
Лента новостейМолния