Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму награждены премиями "Журналист года"

Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму награждены премиями "Журналист года" - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму награждены премиями "Журналист года"

Сотрудники регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму стали лауреатами XII премии "Журналист года – 2025". Торжественная... РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T11:17

2025-12-24T11:17

2025-12-24T11:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Сотрудники регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму стали лауреатами XII премии "Журналист года – 2025". Торжественная церемония вручения ежегодной премии состоялась в среду в Совете министров республики.В номинации "Интернет проект года" отмечены обозреватель сайта РИА Новости Крым Алексей Гончаров и художник-дизайнер сайта Дмитрий Вертипрахов – авторы спецпроекта "Защитники земли русской". Проект приурочен к Году защитника Отечества и посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России.Награду вручил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.Гран-при председателя Государственного совета Республики Крым присуждено шеф-редактору радио "Спутник в Крыму" Светлане Калининой.В номинации "Радиопрект года" премию получила программа "Артек в годы Великой Отечественной войны" радио "Спутник в Крыму", посвященная 100-летию Международного детского центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

