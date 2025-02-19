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Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Над Крымом отработала ПВО
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма, еще один уничтожен над Белгородской областью. Об этом днем в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T15:56
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пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма, еще один уничтожен над Белгородской областью. Об этом днем в среду сообщили в Минобороны РФ.В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских дрона. Днем ранее противник предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеПатрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов КрымаРакетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняют
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РИА Новости Крым
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пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым, министерство обороны рф
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом сбили вражеский беспилотник

15:56 19.02.2025 (обновлено: 16:04 19.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма, еще один уничтожен над Белгородской областью. Об этом днем в среду сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 12.15 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата - один сбит над территорией Белгородской области и один над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских дрона. Днем ранее противник предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.
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