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Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Над Крымом отработала ПВО

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма, еще один уничтожен над Белгородской областью. Об этом днем в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T15:56

2025-02-19T15:56

2025-02-19T16:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма, еще один уничтожен над Белгородской областью. Об этом днем в среду сообщили в Минобороны РФ.В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских дрона. Днем ранее противник предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеПатрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов КрымаРакетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняют

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым, министерство обороны рф