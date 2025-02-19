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Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Над Крымом отработала ПВО
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма, еще один уничтожен над Белгородской областью. Об этом днем в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T15:56
2025-02-19T15:56
2025-02-19T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Крыма, еще один уничтожен над Белгородской областью. Об этом днем в среду сообщили в Минобороны РФ.В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских дрона. Днем ранее противник предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеПатрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов КрымаРакетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняют
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, крым, министерство обороны рф
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом сбили вражеский беспилотник
15:56 19.02.2025 (обновлено: 16:04 19.02.2025)