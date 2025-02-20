https://crimea.ria.ru/20250220/tri-bespilotnika-unichtozhili-nad-krymom-1144329298.html

Три беспилотника уничтожили над Крымом

Три беспилотника уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Три беспилотника уничтожили над Крымом

Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку атаки украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T07:04

2025-02-20T07:04

2025-02-20T07:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку атаки украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Украинские беспилотники над Крымом сбивают каждый день. Накануне силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом вечером и еще один днем. В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских дрона. Днем ранее противник предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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брянск

брянская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, брянск, брянская область, обстрелы брянской области, новости, новости крыма