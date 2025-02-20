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Три беспилотника уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Три беспилотника уничтожили над Крымом
Три беспилотника уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Три беспилотника уничтожили над Крымом
Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку атаки украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку атаки украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Украинские беспилотники над Крымом сбивают каждый день. Накануне силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом вечером и еще один днем. В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских дрона. Днем ранее противник предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, брянск, брянская область, обстрелы брянской области, новости, новости крыма
Три беспилотника уничтожили над Крымом

Над Крымом за ночь уничтожили три беспилотника - Минобороны

07:04 20.02.2025 (обновлено: 07:16 20.02.2025)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку атаки украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА над территорией Республики Крым и один – над Брянской областью", - говорится в сообщении.
Украинские беспилотники над Крымом сбивают каждый день. Накануне силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом вечером и еще один днем. В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских дрона.
Днем ранее противник предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.
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