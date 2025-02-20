https://crimea.ria.ru/20250220/tri-bespilotnika-unichtozhili-nad-krymom-1144329298.html
Три беспилотника уничтожили над Крымом
Три беспилотника уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Три беспилотника уничтожили над Крымом
Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку атаки украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T07:04
2025-02-20T07:04
2025-02-20T07:16
министерство обороны рф
крым
пво
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
брянск
брянская область
обстрелы брянской области
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008398_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_b66ccc6c2880d10f7bdd806c0be4e8cd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку атаки украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Украинские беспилотники над Крымом сбивают каждый день. Накануне силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом вечером и еще один днем. В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских дрона. Днем ранее противник предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241224/krym-zelenskomu-ne-po-zubam-aksenov-otsenil-effektivnost-pvo-v-regione-1142873247.html
крым
брянск
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008398_0:0:1205:904_1920x0_80_0_0_593632846d69fc9104f8283b1522b5b9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, брянск, брянская область, обстрелы брянской области, новости, новости крыма
Три беспилотника уничтожили над Крымом
Над Крымом за ночь уничтожили три беспилотника - Минобороны
07:04 20.02.2025 (обновлено: 07:16 20.02.2025)