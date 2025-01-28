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РФ должна выйти в лидеры в сфере беспилотной авиации к 2030 году – Путин
РФ должна выйти в лидеры в сфере беспилотной авиации к 2030 году – Путин - РИА Новости Крым, 28.01.2025
РФ должна выйти в лидеры в сфере беспилотной авиации к 2030 году – Путин
К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T21:25
2025-01-28T21:25
2025-01-28T21:43
новости
владимир путин (политик)
россия
беспилотник (бпла, дрон)
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.Для этого на отечественные технологические и производственные платформы, как внутри страны, так и за ее пределами, предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервисов беспилотников. Она призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии РФ, добавил Путин.И добавил, что производство только гражданских дронов в 2024 году увеличилось в 2,5 раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, владимир путин (политик), россия, беспилотник (бпла, дрон), наука и технологии
РФ должна выйти в лидеры в сфере беспилотной авиации к 2030 году – Путин
РФ к 2030 году должна войти в число глобальных лидеров в сфере беспилотной авиации – Путин
21:25 28.01.2025 (обновлено: 21:43 28.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.
"В этой безусловно перспективной сфере нам нужно не просто быть самодостаточными, обеспечивать отечественную промышленность и экономику в целом различными типами беспилотников, их компонентами и комплектующими, произведенными в нашей стране… Наша с вами цель гораздо шире – к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем", – сказал российский лидер.
Для этого на отечественные технологические и производственные платформы, как внутри страны, так и за ее пределами, предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервисов беспилотников. Она призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии РФ, добавил Путин.
"Для решения этой задачи у нас есть необходимые ресурсы и главное – колоссальный потенциал наших ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, технологических предпринимателей", – отметил глава государства.
И добавил, что производство только гражданских дронов в 2024 году увеличилось в 2,5 раза.
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