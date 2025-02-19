https://crimea.ria.ru/20250219/armiya-rossii-mnet-oboronu-protivnika-ukraina-poteryala-975-boevikov-1144305049.html

Армия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков

Армия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Армия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков

Вооруженные силы России продвигаются вперед по всей линии фронта, круша оборону противника. За минувшие сутки в боях в зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T13:23

2025-02-19T13:23

2025-02-19T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продвигаются вперед по всей линии фронта, круша оборону противника. За минувшие сутки в боях в зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли 975 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и разгромили 15 вражеских бригад в районах населенных пунктов Дылеевка, Катериновка, Алексеевка, Зверево, Котлино, Удачное, Белая Гора, Красноармейск, Иванополье, Надеждинка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение и уничтожила врага в районах населенных пунктов Боровая, Загоруйковка и Двуречная Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. ВСУ лишились до 200 военнослужащих, двух боевых машин пехоты и семи орудий полевой артиллерии, в том числе двух производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Клевер", а также склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Крестище, Дроновка, Часов Яр, Северск, Никифоровка, Николайполье и Улаклы Донецкой Народной Республики. Враг лишился до 185 военнослужащих, танка и станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и разбили ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Зеленое Поле, Раздольное, Бурлацкое, Разлив Донецкой Народной Республики, Зализничное и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Днепра" поразили противника в районах населенных пунктов Степногорск, Каменское Запорожской области, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области, уничтожив до 80 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" поразили боевиков в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортер и девять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 654 самолета, 283 вертолета, 43 895 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 519 танков и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 838 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 815 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган сделал заявление по конфликту на УкраинеУдары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетикиВ Белом доме допускают отправку военных США на Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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