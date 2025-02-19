Рейтинг@Mail.ru
Армия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250219/armiya-rossii-mnet-oboronu-protivnika-ukraina-poteryala-975-boevikov-1144305049.html
Армия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков
Армия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Армия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков
Вооруженные силы России продвигаются вперед по всей линии фронта, круша оборону противника. За минувшие сутки в боях в зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T13:23
2025-02-19T13:23
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144304916_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_41cc7c0041084568ffff43c279ef723a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продвигаются вперед по всей линии фронта, круша оборону противника. За минувшие сутки в боях в зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли 975 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и разгромили 15 вражеских бригад в районах населенных пунктов Дылеевка, Катериновка, Алексеевка, Зверево, Котлино, Удачное, Белая Гора, Красноармейск, Иванополье, Надеждинка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение и уничтожила врага в районах населенных пунктов Боровая, Загоруйковка и Двуречная Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. ВСУ лишились до 200 военнослужащих, двух боевых машин пехоты и семи орудий полевой артиллерии, в том числе двух производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Клевер", а также склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Крестище, Дроновка, Часов Яр, Северск, Никифоровка, Николайполье и Улаклы Донецкой Народной Республики. Враг лишился до 185 военнослужащих, танка и станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и разбили ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Зеленое Поле, Раздольное, Бурлацкое, Разлив Донецкой Народной Республики, Зализничное и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Днепра" поразили противника в районах населенных пунктов Степногорск, Каменское Запорожской области, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области, уничтожив до 80 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" поразили боевиков в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортер и девять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 654 самолета, 283 вертолета, 43 895 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 519 танков и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 838 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 815 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган сделал заявление по конфликту на УкраинеУдары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетикиВ Белом доме допускают отправку военных США на Украину
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144304916_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_f407f88658a8fcb1d7ea59159d493e69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Армия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков

ВСУ потеряли 975 боевиков в боях на всей линии фронта – Минобороны

13:23 19.02.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продвигаются вперед по всей линии фронта, круша оборону противника. За минувшие сутки в боях в зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли 975 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 19 февраля 2025Сводка Минобороны из зоны СВО за 19 февраля 2025
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и разгромили 15 вражеских бригад в районах населенных пунктов Дылеевка, Катериновка, Алексеевка, Зверево, Котлино, Удачное, Белая Гора, Красноармейск, Иванополье, Надеждинка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 290 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение и уничтожила врага в районах населенных пунктов Боровая, Загоруйковка и Двуречная Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. ВСУ лишились до 200 военнослужащих, двух боевых машин пехоты и семи орудий полевой артиллерии, в том числе двух производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Клевер", а также склад боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Крестище, Дроновка, Часов Яр, Северск, Никифоровка, Николайполье и Улаклы Донецкой Народной Республики. Враг лишился до 185 военнослужащих, танка и станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника и разбили ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Зеленое Поле, Раздольное, Бурлацкое, Разлив Донецкой Народной Республики, Зализничное и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 160 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Днепра" поразили противника в районах населенных пунктов Степногорск, Каменское Запорожской области, Токаревка, Никольское и Днепровское Херсонской области, уничтожив до 80 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" поразили боевиков в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, бронетранспортер и девять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 654 самолета, 283 вертолета, 43 895 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 519 танков и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 838 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 815 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эрдоган сделал заявление по конфликту на Украине
Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетики
В Белом доме допускают отправку военных США на Украину
 
Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Группировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США
17:35Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом
17:26Арина Шарапова показала в Симферополе фильм "Культурный код Россия 2.0"
17:00Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин
16:58Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
16:44Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде
16:36Четыре человека погибли на Херсонщине при обстрелах ВСУ
16:25Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов
16:07США произвели тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
15:56Над Крымом отработала ПВО
15:31В Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысяч
15:16Аксенов: сообщения о якобы готовящемся теракте в школах Керчи – фейк
14:48Киев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР
14:43Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк
14:30Встреча в Эр-Рияде – Лавров назвал особый вопрос переговоров
14:10Более 62 тысяч боевиков потеряли ВСУ на Курском направлении
13:56Отход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США
13:23Армия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков
13:11Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетики
13:06Зачем Эрдоган настаивает на переговорах по Украине в Стамбуле – мнение
Лента новостейМолния