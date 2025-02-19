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Путин поручил развивать производство беспилотных авиасистем
Путин поручил развивать производство беспилотных авиасистем - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Путин поручил развивать производство беспилотных авиасистем
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на базе научно-производственного предприятия "Радар ммс" поручил активно развивать производство как гражданских,... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T19:51
2025-02-19T19:51
2025-02-19T19:51
владимир путин (политик)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на базе научно-производственного предприятия "Радар ммс" поручил активно развивать производство как гражданских, так и военных беспилотников.Он отметил, что одно из ключевых направлений работы предприятия - это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооруженных сил."Радар ммс" - это один из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), беспилотник (бпла, дрон), новости, россия
Путин поручил развивать производство беспилотных авиасистем
Путин поручил развивать производство гражданских и военных беспилотных авиасистем
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на базе научно-производственного предприятия "Радар ммс" поручил активно развивать производство как гражданских, так и военных беспилотников.
Он отметил, что одно из ключевых направлений работы предприятия - это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооруженных сил.
"Необходимо активно развивать оба этих направления. Об этом мы неоднократно говорили. Все поручения на этот счет уже даны и доводятся до руководства предприятия, - сказал Путин.
"Радар ммс" - это один из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.
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