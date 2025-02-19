https://crimea.ria.ru/20250219/putin-poruchil-razvivat-proizvodstvo-bespilotnykh-aviasistem-1144326613.html

Путин поручил развивать производство беспилотных авиасистем

Путин поручил развивать производство беспилотных авиасистем - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Путин поручил развивать производство беспилотных авиасистем

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на базе научно-производственного предприятия "Радар ммс" поручил активно развивать производство как гражданских,... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T19:51

2025-02-19T19:51

2025-02-19T19:51

владимир путин (политик)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания на базе научно-производственного предприятия "Радар ммс" поручил активно развивать производство как гражданских, так и военных беспилотников.Он отметил, что одно из ключевых направлений работы предприятия - это создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооруженных сил."Радар ммс" - это один из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), беспилотник (бпла, дрон), новости, россия