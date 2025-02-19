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Четыре беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Четыре беспилотника сбили над Крымом
Четыре беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Четыре беспилотника сбили над Крымом
Силы российской противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Крымом. Об этом вечером в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T23:32
2025-02-19T23:41
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срочные новости крыма
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Крымом. Об этом вечером в среду сообщили в Минобороны РФ.В среду днем над Крымом был сбит еще один украинский дронВ ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских беспилотника. Днем ранее противник предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеПатрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов КрымаРакетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняют
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Четыре беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом сбили четыре беспилотника

23:32 19.02.2025 (обновлено: 23:41 19.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Крымом. Об этом вечером в среду сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 22:25 до 23:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.
В среду днем над Крымом был сбит еще один украинский дрон
В ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских беспилотника. Днем ранее противник предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.
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