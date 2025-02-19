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Четыре беспилотника сбили над Крымом

Четыре беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Четыре беспилотника сбили над Крымом

Силы российской противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Крымом. Об этом вечером в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T23:32

2025-02-19T23:32

2025-02-19T23:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Крымом. Об этом вечером в среду сообщили в Минобороны РФ.В среду днем над Крымом был сбит еще один украинский дронВ ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских беспилотника. Днем ранее противник предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеПатрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов КрымаРакетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняют

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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