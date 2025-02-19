https://crimea.ria.ru/20250219/chetyre-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1144328416.html
Четыре беспилотника сбили над Крымом
Четыре беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Четыре беспилотника сбили над Крымом
Силы российской противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Крымом. Об этом вечером в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T23:32
2025-02-19T23:32
2025-02-19T23:41
новости крыма
крым
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126483490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c66d33ce5b57b9a59b1beaca0b5b63a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Крымом. Об этом вечером в среду сообщили в Минобороны РФ.В среду днем над Крымом был сбит еще один украинский дронВ ночь на среду над акваторией Черного моря уничтожены четыре украинских беспилотника. Днем ранее противник предпринял несколько попыток атаковать полуостров. ПВО уничтожила пять дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеПатрушев поручил усилить защиту судостроительных заводов КрымаРакетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняют
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126483490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fee731635957af48c450e21fa321cef6.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Четыре беспилотника сбили над Крымом
Над Крымом сбили четыре беспилотника
23:32 19.02.2025 (обновлено: 23:41 19.02.2025)