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В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн
В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн
В Крыму задержана преступная группа, подозреваемая в незаконном завладении права на недвижимость. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T09:45
2025-02-20T09:45
2025-02-20T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. В Крыму задержана преступная группа, подозреваемая в незаконном завладении права на недвижимость. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МВД по региону.Как сообщалось ранее, с 2021 по 2023 год злоумышленники искали в Феодосии и Симферополе жилые помещения и земельные участки, которые длительное время не использовались, и оформляли договоры купли-продажи на них по поддельным документам. Общий ущерб превысил 30 миллионов рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудниками МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.Правоохранители проводят следственные действия и оперативные мероприятия, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливается причастность мошенников к аналогичным преступлениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионовВ Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортамМногомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартир
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В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн
В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн рублей - МВД