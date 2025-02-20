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В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн
В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн
В Крыму задержана преступная группа, подозреваемая в незаконном завладении права на недвижимость. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T09:45
2025-02-20T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. В Крыму задержана преступная группа, подозреваемая в незаконном завладении права на недвижимость. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МВД по региону.Как сообщалось ранее, с 2021 по 2023 год злоумышленники искали в Феодосии и Симферополе жилые помещения и земельные участки, которые длительное время не использовались, и оформляли договоры купли-продажи на них по поддельным документам. Общий ущерб превысил 30 миллионов рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудниками МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.Правоохранители проводят следственные действия и оперативные мероприятия, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливается причастность мошенников к аналогичным преступлениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионовВ Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортамМногомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартир
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В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн

В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн рублей - МВД

09:45 20.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. В Крыму задержана преступная группа, подозреваемая в незаконном завладении права на недвижимость. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Как сообщалось ранее, с 2021 по 2023 год злоумышленники искали в Феодосии и Симферополе жилые помещения и земельные участки, которые длительное время не использовались, и оформляли договоры купли-продажи на них по поддельным документам. Общий ущерб превысил 30 миллионов рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудниками МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

"В рамках расследования уголовного дела задокументирован еще один факт противоправной деятельности злоумышленников. В июле 2024 года под видом совершения гражданско-правовой сделки 38-летний житель Симферополя и его 48-летний подельник незаконно завладели правом на жилое помещение в Феодосии оценочной стоимостью более 1 миллиона рублей", - сообщили в полиции.

Правоохранители проводят следственные действия и оперативные мероприятия, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливается причастность мошенников к аналогичным преступлениям.
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