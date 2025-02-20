https://crimea.ria.ru/20250220/v-krymu-zaderzhali-prestupnuyu-gruppu-za-afery-s-nedvizhimostyu-na-30-mln-1144330477.html

В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн

В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн - РИА Новости Крым, 20.02.2025

В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн

В Крыму задержана преступная группа, подозреваемая в незаконном завладении права на недвижимость. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T09:45

2025-02-20T09:45

2025-02-20T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. В Крыму задержана преступная группа, подозреваемая в незаконном завладении права на недвижимость. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МВД по региону.Как сообщалось ранее, с 2021 по 2023 год злоумышленники искали в Феодосии и Симферополе жилые помещения и земельные участки, которые длительное время не использовались, и оформляли договоры купли-продажи на них по поддельным документам. Общий ущерб превысил 30 миллионов рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудниками МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.Правоохранители проводят следственные действия и оперативные мероприятия, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливается причастность мошенников к аналогичным преступлениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержан квартирный мошенник за аферы на 25 миллионовВ Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортамМногомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартир

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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