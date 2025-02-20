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Завербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской области - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Завербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской области
Завербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской области - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Завербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской области
В Саратовской области уничтожили диверсанта, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв машины чиновника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T09:55
2025-02-20T10:02
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
саратовская область
диверсия
теракт
новости
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Саратовской области уничтожили диверсанта, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв машины чиновника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности России предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что гражданин РФ 1976 года рождения был завербован в 2024 году на территории Украины. Он прошел подготовку в Киеве и был направлен в Россию для совершения терактов. Мужчина следил за маршрутами чиновника, собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе, фиксировал удары украинских беспилотников по объектам ТЭК. На месте происшествия изъято взрывное устройство и пистолет Макарова. В доме диверсанта нашли взрывчатые вещества и средства наблюдения. Возбуждено уголовное дело.С начала года в России предотвратили уже 23 теракта, сообщали ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Пскове исламисты хотели взорвать ж/д вокзалБортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФГотовились убивать: ФСБ в Севастополе задержали женщин-агентов Киева
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), саратовская область, диверсия, теракт, новости, россия, украина
Завербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской области

В Саратовской области силовики уничтожили планировавшего теракт диверсанта

09:55 20.02.2025 (обновлено: 10:02 20.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Саратовской области уничтожили диверсанта, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв машины чиновника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности России предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что гражданин РФ 1976 года рождения был завербован в 2024 году на территории Украины. Он прошел подготовку в Киеве и был направлен в Россию для совершения терактов.
Мужчина следил за маршрутами чиновника, собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе, фиксировал удары украинских беспилотников по объектам ТЭК.
"По указанию куратора он изъял взрывное устройство из тайника для подрыва автомобиля госчиновника. Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники органов федеральной службы безопасности и гражданское население не пострадали", - рассказали в ФСБ.
На месте происшествия изъято взрывное устройство и пистолет Макарова. В доме диверсанта нашли взрывчатые вещества и средства наблюдения. Возбуждено уголовное дело.
С начала года в России предотвратили уже 23 теракта, сообщали ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Саратовская областьДиверсияТерактНовостиРоссияУкраина
 
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