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Девять сел в Сакском районе Крыма остались без света

Девять сел в Сакском районе Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Девять сел в Сакском районе Крыма остались без света

Часть жителей Сакского района Крыма в четверг осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T08:22

2025-02-20T08:22

2025-02-20T08:25

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Часть жителей Сакского района Крыма в четверг осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго".На месте аварии уже работает аварийная бригада. Восстановить подачу электроснабжения абонентам рассчитывают в течение трех часов. Ранее в "Крымэнерго" сообщали, что в текущем году порядка 370 новых электрических подстанций появится в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийКак в Крыму борются с аварийностью на электросетях

крым

сакский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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