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Девять сел в Сакском районе Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Девять сел в Сакском районе Крыма остались без света
Девять сел в Сакском районе Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Девять сел в Сакском районе Крыма остались без света
Часть жителей Сакского района Крыма в четверг осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T08:22
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крым
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Часть жителей Сакского района Крыма в четверг осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго".На месте аварии уже работает аварийная бригада. Восстановить подачу электроснабжения абонентам рассчитывают в течение трех часов. Ранее в "Крымэнерго" сообщали, что в текущем году порядка 370 новых электрических подстанций появится в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийКак в Крыму борются с аварийностью на электросетях
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Девять сел в Сакском районе Крыма остались без света

В Сакском районе Крыма девять сел обесточены из-за аварии на сетях

08:22 20.02.2025 (обновлено: 08:25 20.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Часть жителей Сакского района Крыма в четверг осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом предупредили в "Крымэнерго".

Отмечается, что без света села Карьерное, Ветровка, Виноградово, Наумовка, Громовка, Сизовка, Луговое, Глинка, Рунное.

На месте аварии уже работает аварийная бригада. Восстановить подачу электроснабжения абонентам рассчитывают в течение трех часов.
Ранее в "Крымэнерго" сообщали, что в текущем году порядка 370 новых электрических подстанций появится в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском.
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