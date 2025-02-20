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Силы ПВО сбили украинский МиГ-29
Силы ПВО сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Силы ПВО сбили украинский МиГ-29
Украинский самолет МиГ-29 и девять западных боеприпасов сбиты за сутки российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T13:08
2025-02-20T13:08
2025-02-20T13:08
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Украинский самолет МиГ-29 и девять западных боеприпасов сбиты за сутки российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили военные аэродромы Украины, а также склады боеприпасов, места подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 655 самолетов, 283 вертолета, 44 007 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 534 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 883 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 846 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по объектам энергетики УкраиныРоссия готова сесть за стол переговоров по Украине - ПутинСилы ПВО сбили 202 беспилотника и 4 западных бомбы
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво
Силы ПВО сбили украинский МиГ-29
Российская система ПВО сбила украинский самолет МиГ-29
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Украинский самолет МиГ-29 и девять западных боеприпасов сбиты за сутки российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили военные аэродромы Украины, а также склады боеприпасов, места подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 655 самолетов, 283 вертолета, 44 007 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 534 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 883 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 846 единиц специальной военной автомобильной техники.
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