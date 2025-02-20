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Силы ПВО сбили украинский МиГ-29

Силы ПВО сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Силы ПВО сбили украинский МиГ-29

Украинский самолет МиГ-29 и девять западных боеприпасов сбиты за сутки российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T13:08

2025-02-20T13:08

2025-02-20T13:08

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Украинский самолет МиГ-29 и девять западных боеприпасов сбиты за сутки российской системой противовоздушной обороны. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили военные аэродромы Украины, а также склады боеприпасов, места подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 655 самолетов, 283 вертолета, 44 007 беспилотных летательных аппаратов, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 534 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 883 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 846 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по объектам энергетики УкраиныРоссия готова сесть за стол переговоров по Украине - ПутинСилы ПВО сбили 202 беспилотника и 4 западных бомбы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво