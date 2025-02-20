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"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программе - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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https://crimea.ria.ru/20250220/geroi-kryma-senator-nimchenko-rasskazal-o-programme-1144334124.html
"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программе
"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программе - РИА Новости Крым, 20.02.2025
"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программе
Участники региональной кадровой программы "Герои Крыма" будут проходить точно такой же отбор, который предусмотрен программой "Время героев", поскольку это... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T11:28
2025-02-20T11:28
радио "спутник в крыму"
юрий нимченко
время героев
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Участники региональной кадровой программы "Герои Крыма" будут проходить точно такой же отбор, который предусмотрен программой "Время героев", поскольку это программа-аналог, созданная на этой же базе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сенатор Российской Федерации от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Нимченко.20 февраля в рамках заседания Общественного совета при главе Республики Крым будет представлена концепция проведения проекта-аналога федеральной программы "Время героев". По словам Нимченко, цель программы - подготовить высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа крымчан – участников специальной военной операции для последующей работы в крымских органах власти.Сенатор напомнил, что в марте-апреле состоится финальный этап программы "Время героев", обучившиеся в ней люди будут занимать определенные должности на государственной службе.По словам Нимченко, около 60 процентов людей, которые учатся в программе "Время героев", он знает лично. Почти со всеми познакомился тогда, когда проходил военную службу и находился в зоне проведения специальной военной операции.Кроме того, уже сейчас стартует второй тур программы "Время героев", "уже набирается новая команда, люди проходят тестирование, регистрацию и ждут своего отбора", добавил он.Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.По словам российского лидера, власть в стране будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются настоящей элитой страны.12 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе также запустили региональную программу для участников и ветеранов спецоперации. Также в начале февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что в регионе появится свой аналог программы "Время героев" – "Герой Херсонщины", отметив, что в рамках проекта кадровый резерв для органов власти и муниципалитетов области будет формироваться из ветеранов СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герои СВО являются подлинной элитой России – ПутинСлужу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным"Время героев": в Крыму презентовали календарь с портретами бойцов
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юрий нимченко, время героев, герои крыма, крым, новости крыма, герои сво, общество, кадры
"Герои Крыма": сенатор Нимченко рассказал о программе

В Крыму стартует программа "Герои Крыма" для участников и ветеранов СВО

11:28 20.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮрий Нимченко
Юрий Нимченко - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Участники региональной кадровой программы "Герои Крыма" будут проходить точно такой же отбор, который предусмотрен программой "Время героев", поскольку это программа-аналог, созданная на этой же базе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сенатор Российской Федерации от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Нимченко.
20 февраля в рамках заседания Общественного совета при главе Республики Крым будет представлена концепция проведения проекта-аналога федеральной программы "Время героев". По словам Нимченко, цель программы - подготовить высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа крымчан – участников специальной военной операции для последующей работы в крымских органах власти.
"Любой участник специальной военной операции может подать заявку, с ним связываются, общаются, и если он подходит, - вызывают для сдачи тестов. Это можно сделать даже онлайн, не выезжая из зоны специальной военной операции. Прошедшие отбор становятся участниками программы", - пояснил собеседник.
Сенатор напомнил, что в марте-апреле состоится финальный этап программы "Время героев", обучившиеся в ней люди будут занимать определенные должности на государственной службе.
По словам Нимченко, около 60 процентов людей, которые учатся в программе "Время героев", он знает лично. Почти со всеми познакомился тогда, когда проходил военную службу и находился в зоне проведения специальной военной операции.
Кроме того, уже сейчас стартует второй тур программы "Время героев", "уже набирается новая команда, люди проходят тестирование, регистрацию и ждут своего отбора", добавил он.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
По словам российского лидера, власть в стране будет и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции, поскольку именно они являются настоящей элитой страны.
12 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе также запустили региональную программу для участников и ветеранов спецоперации. Также в начале февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что в регионе появится свой аналог программы "Время героев" – "Герой Херсонщины", отметив, что в рамках проекта кадровый резерв для органов власти и муниципалитетов области будет формироваться из ветеранов СВО.
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