https://crimea.ria.ru/20241124/sluzhu-strane-i-obschestvu-intervyu-s-geroem-rossii-antonom-starostinym-1142087075.html

Служу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным

Служу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Служу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным

Антон Старостин родился в 1995 году в Калининграде. После прохождения срочной воинской службы он поступил в Казанское высшее командное танковое училище. По... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T14:37

2024-11-24T14:37

2024-11-24T14:37

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Антон Старостин родился в 1995 году в Калининграде. После прохождения срочной воинской службы он поступил в Казанское высшее командное танковое училище. По окончании училища в 2020 году был направлен в Крым, в 126-ю бригаду береговой обороны Черноморского флота, и назначен командиром танкового взвода танковой роты танкового батальона.24 февраля 2022 танковая рота Старостина захватила мост через Днепр. Последовал многочасовой штурм. На следующий день противник перешел в контрнаступление. Удерживая стратегически важную точку, экипаж Антона подбил восемь БТР и уничтожил десятки солдат противника. В ходе боя получил тяжелое ранение. Благодаря 126-й отдельной бригаде удалось удержать позицию и не дать силам ВСУ зайти в тыл нашим наступающим войскам. 3 марта дамба, перекрывающая Северо-Крымский канал, была разрушена и водоснабжение полуострова восстановлено.Тогда же, в марте 2022-го Старостину присвоили почетное звание Героя Российской Федерации. А в этом году он стал участником кадровой программы для ветеранов СВО "Время героев". Теперь военнослужащий планирует работать в Аппарате Совета министров Республики Крым. Он уже прошел второй модуль обучения из четырех. Недавно вернулся в Крым, где до середины февраля будет стажироваться в крымском правительстве, посещать различные министерства, общаться с министрами, об этом он рассказал в интервью РИА Новости Крым.Служить стране на всех фронтах– Антон Игоревич, почему решили стать участником программы "Время Героев"?– Я офицер уже в четвертом поколении. У меня прадед подполковник, дед – майор, отец подполковник, мама – военная, и я сейчас старший лейтенант. Все в разных родах войск. Обращение президента Владимира Путина услышал, когда находился в зоне СВО, и подумал: а почему бы не попробовать себя в данной сфере? Ведь если я принес пользу в военной сфере, то смогу принести и в гражданской. Моя задача – служить Родине. Независимо от того, где мне придется нести службу – в вооруженных силах или на госслужбе. Сейчас остаюсь действующим военнослужащим, являюсь слушателем академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.– Какие знания, полученные за два модуля обучения в программе, считаете самыми ценными?– В первую очередь, знания в управленческой деятельности, потому что, когда мы находились на учебе, многие уважаемые люди выступали перед нами в качестве спикеров. Все первые лица нашей страны, включая Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Также нам показывали богатства нашей страны – мы побывали на Северном полюсе.Двенадцать дней слушатели программы были пассажирами атомного ледокола. Просторы Северного Ледовитого океана особенно впечатлили старшего лейтенанта Старостина."Вдуматься только! Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом! Только у нас есть атомные ледоколы! Возможности нашей страны нереальные. А побывать на Северном полюсе – это же как в космос полететь, не каждому удается. И когда у меня появилась такая возможность – был в восторге, в шоке пребывал каждый раз, выходя на палубу: впечатляющие просторы, снега и глыбы льда вокруг. Поражает. Не передать словами эти масштабы", – признается он.Для того, чтобы люди оценили возможности России, прониклись чувством патриотизма к своей Родине, чтобы любили и восхищались ею, им нужно побывать на Северном полюсе и увидеть атомный ледокольный флот, убежден Герой России."Патриотическое воспитание нужно начинать с себя, личный пример – самый эффективный. В детстве я смотрел на родителей и поступал так же, как они. Вести себя неподобающим образом просто не мог", – делится он. И добавляет: "конечно, можно отдать ребенка в кадетский класс, сказать, мол, "воспитывайся там", но, если чадо видит, что его отец разгильдяй и тунеядец, "воспитаться" по-другому вряд ли получится".В школьные годы будущий Герой России плотно занимался спортом - тайским боксом и карате. В 18 лет ушел в армию. Еще через год поступил в военное училище. Признается: "до начала СВО все в его жизни было предсказуемо, все по графику, а теперь иначе. Нельзя загадывать на будущее, потому что все очень быстро меняется, и главное в этой обстановке делать свое дело – учиться, работать".Сейчас он учится на юрфаке в КФУ им. В.И. Вернадского. На гражданской службе хотел бы заниматься молодежной политикой и патриотическим воспитанием подрастающего поколения.Вспоминая многочасовой штурмЗвания Героя России Антон Старостин был удостоен за удержание Северо-Крымского канала. В ходе выполнения этой задачи он никого не потерял из своей роты, также не было ни одного пораженного танка, за исключением того, в котором находился он."Была поставлена задача – выставить в головной дозор по одному танку. И я решил выставить свой, потому что мой экипаж был самым опытным. На тот момент единственным, кто уже встречался с противником лицом к лицу. А учишься на войне очень быстро, это не на учениях пострелять. Но мы попали в засаду, и я получил тяжелое ранение, благо, экипаж остался цел. Удар пришелся по мне", – вспоминает военнослужащий.В его теле до сих пор девять осколков от вражеской противотанковой управляемой ракеты. Говорит, "сидел по-походному", на танке, "вел разведку". Ракета прилетела в башню. Осколки прошлись по левой стороне тела – голове, спине, бедру, сильно повредило левую руку – ранение было сквозным, разорвало лучевой нерв. Полтора года кисть висела, пальцы не работали."Хорошо помню несколько ожесточенных боев, предшествующих дню, когда был ранен. Был молодым, 25-летним. Только назначен командиром роты. Рвался в бой, испытывал азарт при выполнении боевых задач. Мне надо было все сделать для того, чтобы люди, глядя на меня, шли за мной, – делится он. – Периодически было страшно, конечно, потому что только дурак не боится, но я был уверен в своем экипаже, а ребята были уверены во мне".– Что самое важное в работе танкиста?– Слаженность экипажей. Танк – это единый организм. Там есть механик, есть наводчик, есть командир, но, если одного из членов экипажа не будет или не будет слаженных действий в команде, танк не поедет, не выстрелит, не будет боеспособным. Так же, наверное, и в гражданской службе. Это ведь тоже механизм, в исправной работе которого важны слаженные действия всей команды.В октябре 2022 года, восстановившись после ранения, Старостин вновь отправился "за ленточку". В должности его повысили: был командиром танковой роты, стал заместителем командира дивизиона в артиллерийской бригаде. Служил до мая 2024 года.– Как изменилась жизнь после присвоения высокого звания Героя России?– Колоссально. О таком звании в жизни не мечтал. (Улыбается). Расскажу случай. Дело было на третьем курсе военного училища. Сидим мы с товарищем, хорошим боевым парнем, сейчас служит в профессиональных войсках, он говорит: "хочу получить Героя России". А я ему тогда сказал: чтобы в наше время получить Героя России, надо в космос полететь."Лежу в госпитале, мне звонят и говорят: "включи телевизор". Потом начали звонить с поздравлениями друзья-товарищи, родители, братья-сестры. Был в ступоре. В шоке были и родители. Дедушка вообще в обморок упал. Он живет в Ленобласти, отец ему позвонил, мол, Антону Героя России дали. Дед и грохнулся", – делится он. И добавляет: "глава Минобороны, вручая награду сказал мне: "выздоравливай и возвращайся на службу, сынок".– Допускаете, что можете вернуться на фронт?– Конечно. Если страна скажет, вернусь на фронт. Бывших офицеров не бывает.О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления. В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионовЧитайте также на РИА Новости Крым:За храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" ГероевКрасные звезды полковника Фурманова: путь столетнего ветерана из КрымаСВОи люди: в Симферополе отрылась выставка портретов бойцов спецоперации

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2024

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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