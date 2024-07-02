https://crimea.ria.ru/20240702/aksenov-priglasil-na-rabotu-v-sovmin-kryma-geroya-rossii-1138528640.html

Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России

Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России

Участник программы "Время героев" Антон Старостин будет работать в Совете министров Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T13:58

2024-07-02T13:58

2024-07-02T13:58

сергей аксенов

время героев

совет министров рк

крым

герои сво

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Участник программы "Время героев" Антон Старостин будет работать в Совете министров Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что программа реализуется по поручению президента и направлена на подготовку участников СВО к работе в органах власти и госкомпаниях.Антон Старостин – командир танковой роты в составе 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота, гвардии старший лейтенант. Звания Героя Российской Федерации был удостоен 4 марта 2022 года по указу президента. Как рассказал Сергей Аксенов, рота Старостина сыграла ключевую роль в освобождении Северо-Крымского канала в Херсонской области. Попав в окружение, бойцы держали оборону около трех суток, но в итоге нанесли сокрушительный удар по противнику.О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления. В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, время героев, совет министров рк, крым, герои сво, новости крыма