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Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России
Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России
Участник программы "Время героев" Антон Старостин будет работать в Совете министров Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T13:58
2024-07-02T13:58
2024-07-02T13:58
сергей аксенов
время героев
совет министров рк
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герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Участник программы "Время героев" Антон Старостин будет работать в Совете министров Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что программа реализуется по поручению президента и направлена на подготовку участников СВО к работе в органах власти и госкомпаниях.Антон Старостин – командир танковой роты в составе 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота, гвардии старший лейтенант. Звания Героя Российской Федерации был удостоен 4 марта 2022 года по указу президента. Как рассказал Сергей Аксенов, рота Старостина сыграла ключевую роль в освобождении Северо-Крымского канала в Херсонской области. Попав в окружение, бойцы держали оборону около трех суток, но в итоге нанесли сокрушительный удар по противнику.О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления. В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, время героев, совет министров рк, крым, герои сво, новости крыма
Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России
Герой России Антон Старостин будет работать в Совмине Крыма - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Участник программы "Время героев" Антон Старостин будет работать в Совете министров Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он напомнил, что программа реализуется по поручению президента и направлена на подготовку участников СВО к работе в органах власти и госкомпаниях.
Антон Старостин – командир танковой роты в составе 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота, гвардии старший лейтенант. Звания Героя Российской Федерации был удостоен 4 марта 2022 года по указу президента.
Как рассказал Сергей Аксенов, рота Старостина сыграла ключевую роль в освобождении Северо-Крымского канала в Херсонской области. Попав в окружение, бойцы держали оборону около трех суток, но в итоге нанесли сокрушительный удар по противнику.
"В ближайшие три месяца Антон Игоревич будет работать в Совете министров Республики Крым, - написал Аксенов в своем Telegram-канале. - Считаю, что благодаря программе "Время героев" много достойных ребят смогут работать в органах власти, продолжать свое дело на благо Родины. Это только усилит нашу работу, повысит ее эффективность, потому что полученный на поле боя опыт, честность и надежность наших защитников бесценны".
О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО под названием "Время героев" президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе.
Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции, которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления. В качестве учителей выступают представители руководства администрации президента, правительства, регионов