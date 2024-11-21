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МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху - РИА Новости Крым, 21.11.2024

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта за предполагаемые... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T15:01

2024-11-21T15:01

2024-11-21T15:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Об этом сообщается в материалах суда.Сообщается, что документы имеют гриф "секретно" для защиты свидетелей и обеспечения безопасности проведения расследований. Однако Палата суда решила обнародовать данную информацию, поскольку "действия, аналогичные тем, о которых говорится в ордере на арест, по-видимому, продолжаются". Более того, Палата считает, что это необходимо в интересах потерпевших и их семей, чтобы они были осведомлены о существовании ордеров.Международный уголовный суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан.По версии суда, Нетаньяху и Галлант несут уголовную ответственность в качестве соисполнителей за "применение голода как метода ведения войны" и "преступления против человечности, заключающиеся в убийствах, преследованиях и других бесчеловечных действиях".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор ГазаНетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в Монголию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мус, в мире, биньямин нетаньяху, израиль, политика, новости