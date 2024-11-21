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МУС выдал ордер на арест Нетаньяху
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху - РИА Новости Крым, 21.11.2024
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху
Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта за предполагаемые... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T15:01
2024-11-21T15:01
2024-11-21T15:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Об этом сообщается в материалах суда.Сообщается, что документы имеют гриф "секретно" для защиты свидетелей и обеспечения безопасности проведения расследований. Однако Палата суда решила обнародовать данную информацию, поскольку "действия, аналогичные тем, о которых говорится в ордере на арест, по-видимому, продолжаются". Более того, Палата считает, что это необходимо в интересах потерпевших и их семей, чтобы они были осведомлены о существовании ордеров.Международный уголовный суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан.По версии суда, Нетаньяху и Галлант несут уголовную ответственность в качестве соисполнителей за "применение голода как метода ведения войны" и "преступления против человечности, заключающиеся в убийствах, преследованиях и других бесчеловечных действиях".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор ГазаНетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в Монголию
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мус, в мире, биньямин нетаньяху, израиль, политика, новости
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в Газе
15:01 21.11.2024 (обновлено: 15:25 21.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Об этом сообщается в материалах суда.
"Палата предварительного производства Международного уголовного суда… выдала ордеры на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта за преступления против человечности и военные преступления, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МУС.
Сообщается, что документы имеют гриф "секретно" для защиты свидетелей и обеспечения безопасности проведения расследований. Однако Палата суда решила обнародовать данную информацию, поскольку "действия, аналогичные тем, о которых говорится в ордере на арест, по-видимому, продолжаются". Более того, Палата считает, что это необходимо в интересах потерпевших и их семей, чтобы они были осведомлены о существовании ордеров.
Международный уголовный суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан.
По версии суда, Нетаньяху и Галлант несут уголовную ответственность в качестве соисполнителей за "применение голода как метода ведения войны" и "преступления против человечности, заключающиеся в убийствах, преследованиях и других бесчеловечных действиях".
"Палата также нашла разумные основания полагать, что Нетаньяху и Галлант несут уголовную ответственность как гражданские начальники за военное преступление, заключающееся в преднамеренном нападении на гражданское население", - говорится в заявлении.
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