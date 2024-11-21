Рейтинг@Mail.ru
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241121/mus-vydal-order-na-arest-netanyakhu-1142035944.html
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху - РИА Новости Крым, 21.11.2024
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху
Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта за предполагаемые... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T15:01
2024-11-21T15:25
мус
в мире
биньямин нетаньяху
израиль
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/02/140215_0:292:2760:1844_1920x0_80_0_0_25dd9decda25c145e4ad1ea692a951d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Об этом сообщается в материалах суда.Сообщается, что документы имеют гриф "секретно" для защиты свидетелей и обеспечения безопасности проведения расследований. Однако Палата суда решила обнародовать данную информацию, поскольку "действия, аналогичные тем, о которых говорится в ордере на арест, по-видимому, продолжаются". Более того, Палата считает, что это необходимо в интересах потерпевших и их семей, чтобы они были осведомлены о существовании ордеров.Международный уголовный суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан.По версии суда, Нетаньяху и Галлант несут уголовную ответственность в качестве соисполнителей за "применение голода как метода ведения войны" и "преступления против человечности, заключающиеся в убийствах, преследованиях и других бесчеловечных действиях".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор ГазаНетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в Монголию
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/02/140215_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9074226dc314bc8074b5af56569d248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мус, в мире, биньямин нетаньяху, израиль, политика, новости
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в Газе

15:01 21.11.2024 (обновлено: 15:25 21.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВ.Путин встретился с Б.Нетаньяху
В.Путин встретился с Б.Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Об этом сообщается в материалах суда.
"Палата предварительного производства Международного уголовного суда… выдала ордеры на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта за преступления против человечности и военные преступления, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МУС.
Сообщается, что документы имеют гриф "секретно" для защиты свидетелей и обеспечения безопасности проведения расследований. Однако Палата суда решила обнародовать данную информацию, поскольку "действия, аналогичные тем, о которых говорится в ордере на арест, по-видимому, продолжаются". Более того, Палата считает, что это необходимо в интересах потерпевших и их семей, чтобы они были осведомлены о существовании ордеров.
Международный уголовный суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан.
По версии суда, Нетаньяху и Галлант несут уголовную ответственность в качестве соисполнителей за "применение голода как метода ведения войны" и "преступления против человечности, заключающиеся в убийствах, преследованиях и других бесчеловечных действиях".
"Палата также нашла разумные основания полагать, что Нетаньяху и Галлант несут уголовную ответственность как гражданские начальники за военное преступление, заключающееся в преднамеренном нападении на гражданское население", - говорится в заявлении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор Газа
Нетаньяху обвинил Иран покушении на его жизнь
"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в Монголию
 
МУСВ миреБиньямин НетаньяхуИзраильПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24В Ялте столб упал на троллейбусные провода: на трассе пробка
17:00В Севастополе двух человек придавило деревом
16:551100 вместо 470: в Крыму объяснили рост цен на сливочное масло
16:31Отбой воздушной тревоги в Севастополе
16:24ВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракета
16:14Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:06Путин наградил Игоря Крутого орденом
15:53Нельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму
15:44Масштабные отключения света в Крыму: обесточены два города и более 30 сел
15:31Запад хочет повторить сценарий Курской области в Беларуси – мнение
15:16ВСУ потеряли в Курской области за сутки еще 150 боевиков
15:09Шесть районов Крыма остались без света
15:01МУС выдал ордер на арест Нетаньяху
14:50Украинцы задержаны при незаконном пересечении границы в Крыму
14:33Трагедия "евромайдана" – куда забрела Украина и есть ли обратный путь
14:23Инфляция в Крыму ускорилась до 8%: что больше всего изменилось в цене
14:08Почему Зеленский передумал "брать" Крым
13:57Госдума утвердила проект бюджета на три года
13:52ВСУ обстреляли Горловку – ранены 12 человек
13:47Новый виток эскалации: Кремль о применении Storm Shadow по целям в России
Лента новостейМолния