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Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор Газа - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор Газа
Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор Газа - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор Газа
Разрыв отношений Турции и Израиля нужен Анкаре, чтобы привлечь симпатии мусульманского мира, однако военной эскалации в ближневосточном секторе в этой связи... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T20:32
2024-11-13T20:32
политика
турция
мнения
израиль
новости
дмитрий журавлев
палестина
обострение ситуации в израиле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Разрыв отношений Турции и Израиля нужен Анкаре, чтобы привлечь симпатии мусульманского мира, однако военной эскалации в ближневосточном секторе в этой связи ожидать не стоит. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что страна разорвала отношения с Израилем. Он добавил, что Анкара не планирует в дальнейшем развивать сотрудничество с Тель-Авивом."Произошло это потому, что Турция в значительной мере претендует на лидерство в исламском мире, а исламский мир сейчас настроен против Израиля. Иметь каких-то последователей и в арабском, и в азиатском исламском мире, поддерживая отношения с Израилем практически невозможно, а Эрдогану это не нужно", – поясняет причину такого решения Журавлев.По его мнению, военной эскалации в ближневосточном секторе в этой связи ожидать не стоит. Хотя ирано-турецкие отношения в этой связи потеплеют, Анкара не станет вмешиваться в конфликт между Израилем и Палестиной.В июле Эрдоган заявил, что Турция, чтобы помочь Палестине, может войти в Израиль, "как в Ливию и Карабах". В ответ на заявления Эрдогана министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц пригрозил ему участью Саддама Хусейна.Турция с самого начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года осуждает действия израильских военных и обвиняет страну в массовых убийствах мирных палестинцев, призывая прекратить огонь.Эрдоган называл главу израильского кабмина Биньямина Нетаньяху мясником, "на руках которого кровь 150 тысяч жителей Газы". Ранее он также называл его "современным фюрером", подчеркивая, что Запад игнорирует его преступления.Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в конце сентября, когда Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.В начале ноября Пентагон завил, что дополнительно направляет на Ближний Восток эсминцы, истребители и дальние бомбардировщики. При этом телеканал CNN сообщал, что на Ближнем Востоке в настоящее время находятся около 40 тысяч американских военнослужащих и десятки боевых самолетов. Кроме того, в районе Красного моря боевое дежурство несут атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, и два ракетных эсминца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глобальная система безопасности терпит крах – ЭрдоганЭто не Ливия: эксперт оценил заявление Эрдогана "войти" в ИзраильПутин заявил об обострении ситуации на Ближнем Востоке
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политика, турция, мнения, израиль, новости, дмитрий журавлев, палестина, обострение ситуации в израиле
Разрыв отношений с Израилем – войдут ли турецкие войска в Сектор Газа

Турция не будет оказывать военную помощь Палестине – политолог

20:32 13.11.2024
 
Флаги Турции и Израиля
Флаги Турции и Израиля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Разрыв отношений Турции и Израиля нужен Анкаре, чтобы привлечь симпатии мусульманского мира, однако военной эскалации в ближневосточном секторе в этой связи ожидать не стоит. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что страна разорвала отношения с Израилем. Он добавил, что Анкара не планирует в дальнейшем развивать сотрудничество с Тель-Авивом.
"Произошло это потому, что Турция в значительной мере претендует на лидерство в исламском мире, а исламский мир сейчас настроен против Израиля. Иметь каких-то последователей и в арабском, и в азиатском исламском мире, поддерживая отношения с Израилем практически невозможно, а Эрдогану это не нужно", – поясняет причину такого решения Журавлев.
По его мнению, военной эскалации в ближневосточном секторе в этой связи ожидать не стоит. Хотя ирано-турецкие отношения в этой связи потеплеют, Анкара не станет вмешиваться в конфликт между Израилем и Палестиной.

"Турция, конечно, с Израилем воевать не будет, и турецкие войска защищать Сектор Газа от Израиля не придут. Но если Эрдоган скажет, что не хочет помогать палестинцам, от него отвернутся все арабы, которые и без того имеют к Турции много претензий. Поэтому Анкара будет морально и политически поддерживать палестинцев, чего она, кстати, раньше никогда не делала", – предполагает политолог.

В июле Эрдоган заявил, что Турция, чтобы помочь Палестине, может войти в Израиль, "как в Ливию и Карабах". В ответ на заявления Эрдогана министр иностранных дел Израиля Исраэль Катц пригрозил ему участью Саддама Хусейна.
Турция с самого начала операции ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года осуждает действия израильских военных и обвиняет страну в массовых убийствах мирных палестинцев, призывая прекратить огонь.
Эрдоган называл главу израильского кабмина Биньямина Нетаньяху мясником, "на руках которого кровь 150 тысяч жителей Газы". Ранее он также называл его "современным фюрером", подчеркивая, что Запад игнорирует его преступления.
Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел в конце сентября, когда Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.
В начале ноября Пентагон завил, что дополнительно направляет на Ближний Восток эсминцы, истребители и дальние бомбардировщики. При этом телеканал CNN сообщал, что на Ближнем Востоке в настоящее время находятся около 40 тысяч американских военнослужащих и десятки боевых самолетов. Кроме того, в районе Красного моря боевое дежурство несут атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, и два ракетных эсминца.
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ПолитикаТурцияМненияИзраильНовостиДмитрий ЖуравлевПалестинаОбострение ситуации в Израиле
 
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