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США направляют на Ближний Восток дополнительные эсминцы и самолеты

США направляют на Ближний Восток дополнительные эсминцы и самолеты - РИА Новости Крым, 02.11.2024

США направляют на Ближний Восток дополнительные эсминцы и самолеты

Пентагон дополнительно направляет на Ближний Восток эсминцы, истребители и дальние бомбардировщики. Об этом говорится в заявлении представителя минобороны США... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T07:41

2024-11-02T07:41

2024-11-02T09:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Пентагон дополнительно направляет на Ближний Восток эсминцы, истребители и дальние бомбардировщики. Об этом говорится в заявлении представителя минобороны США Пата Райдера, опубликованном на сайте ведомства.Как отметили в Пентагоне, эти силы начнут прибывать на Ближний Восток в ближайшие месяцы. При этом авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln готовится покинуть регион.В ведомстве также указали, что эти развертывания основаны на недавнем решении о размещении в Израиле системы противоракетной обороны THAAD, а также на постоянной готовности группы морской пехоты к десантированию в Восточном Средиземноморье."Министр (обороны США Ллойд) Остин продолжает давать понять, что если Иран, его партнеры или прокси воспользуются этим моментом, чтобы нацелиться на американский персонал или интересы США в регионе, США примут все необходимые меры для защиты своих людей", - добавили в Пентагоне.Ранее телеканал CNN сообщал, что на Ближнем Востоке в настоящее время находятся около 40 тыс. американских военнослужащих и десятки боевых самолетов. Кроме того, в районе Красного моря боевое дежурство несут атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, и два ракетных эсминца.1 октября Иран начала вторую волну атаки на Израиль. По данным КСИР, это стало ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана в результате израильских бомбардировок.Израильская авиация 23 сентября нанесла массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале операции "Стрелы севера", в результате которых под удар попали несколько областных населенных пунктов и десятки деревень.В ночь на 26 октября Израиль атаковал несколько военных центров Ирана. По данным Армии обороны Израиля, она нанесла серию авиаударов по военным объектам в Иране, поразив ракетные комплексы "земля-воздух", мощности ПВО и места производства ракет, которые выпускались по республике в течение последнего года. ЦАХАЛ заявил, что массированная атака была осуществлена в рамках ответа на удары по еврейскому государству 1 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны – ПутинНетаньяху обвинил Иран покушении на его жизньИзраиль хочет любой ценой спровоцировать прямой конфликт США и Ирана

ближний восток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, сша, в мире, новости, пентагон, ллойд остин