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Иран атакует Израиль в ответ на убийство Насруллы – КСИР - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Иран атакует Израиль в ответ на убийство Насруллы – КСИР
Иран атакует Израиль в ответ на убийство Насруллы – КСИР - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Иран атакует Израиль в ответ на убийство Насруллы – КСИР
Иран начал вторую волну ракетной атаки на Израиль. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T20:35
2024-10-01T21:10
израиль
иран
в мире
ближний восток
происшествия
хезболла
хамас
корпус стражей исламской революции (ксир)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Иран начал вторую волну ракетной атаки на Израиль. Об этом пишет РИА Новости.По данным Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС), атака на Израиль стала ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана, заявили в иранском агентстве ISNA.Во вторник вечером на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. По данным местных СМИ, взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным изданий, в сторону еврейского государства выпущено около 400 ракет. Как минимум 80 процентов из них поразили цели на территории Израиля. 27 сентября Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.Обострение ливанско-израильского конфликтаИзраильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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израиль, иран, в мире, ближний восток, происшествия, хезболла, хамас, корпус стражей исламской революции (ксир), новости, видео
Иран атакует Израиль в ответ на убийство Насруллы – КСИР

Иран начал вторую волну атаки на Израиль в ответ на смерть Насруллы и Хании - КСИР

20:35 01.10.2024 (обновлено: 21:10 01.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Иран начал вторую волну ракетной атаки на Израиль. Об этом пишет РИА Новости.
По данным Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС), атака на Израиль стала ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана, заявили в иранском агентстве ISNA.
"В ответ на смерть Хании, Хасана Насруллы и Нилфорушана нанесли удар в сердце оккупированных земель", - приводит заявление КСИР иранское агентство ISNA.
Во вторник вечером на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. По данным местных СМИ, взрывы прозвучали над Иерусалимом.
По данным изданий, в сторону еврейского государства выпущено около 400 ракет. Как минимум 80 процентов из них поразили цели на территории Израиля.
27 сентября Израиль нанес авиаудар по главному штабу "Хезболлы" в Бейруте, который находился под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки был ликвидирован лидер движения Хасан Насрулла. Шиитское сопротивление подтвердило гибель своего командира.

Обострение ливанско-израильского конфликта

Израильская авиация с утра 23 сентября начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок только за четыре дня погибли около 700 человек, более полутора тысяч получили ранения.
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ИзраильИранВ миреБлижний ВостокПроисшествияХезболлаХАМАСКорпус стражей исламской революции (КСИР)Новости
 
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