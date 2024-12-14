https://crimea.ria.ru/20241214/vzryv-progremel-u-voenkomata-v-dnepropetrovske--pogib-voennyy-1142619591.html

Взрыв прогремел у военкомата в Днепропетровске – погиб военный

Взрыв прогремел у военкомата в Днепропетровске – погиб военный - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Взрыв прогремел у военкомата в Днепропетровске – погиб военный

В Днепропетровске взорвалась машина рядом с областным военным комиссариатом. В результате погибли три человека. в том числе военный, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T19:54

2024-12-14T19:54

2024-12-14T20:37

днепропетровск

взрыв

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Днепропетровске взорвалась машина рядом с областным военным комиссариатом. В результате погибли три человека. в том числе военный, сообщают украинские СМИ.Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал взрыв у здания территориального центра комплектования в Днепропетровске терактом.В октябре в Одессе было обнаружено тело предпринимателя Геннадия Бейбутяна – руководителя одной из организаций, которая помогает полиции и территориальным центрам комплектования (ТЦК) осуществлять отлов украинцев на улицах для принудительной мобилизации.По данным журналистов, тело предпринимателя с огнестрельными ранениями обнаружили рядом с его автомобилем Tesla на обочине дороги в 12 километрах от Одессы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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днепропетровск

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепропетровск, взрыв, украина, в мире, происшествия, новости