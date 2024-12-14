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Взрыв прогремел у военкомата в Днепропетровске – погиб военный - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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Взрыв прогремел у военкомата в Днепропетровске – погиб военный
Взрыв прогремел у военкомата в Днепропетровске – погиб военный - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Взрыв прогремел у военкомата в Днепропетровске – погиб военный
В Днепропетровске взорвалась машина рядом с областным военным комиссариатом. В результате погибли три человека. в том числе военный, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T19:54
2024-12-14T20:37
днепропетровск
взрыв
украина
в мире
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Днепропетровске взорвалась машина рядом с областным военным комиссариатом. В результате погибли три человека. в том числе военный, сообщают украинские СМИ.Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал взрыв у здания территориального центра комплектования в Днепропетровске терактом.В октябре в Одессе было обнаружено тело предпринимателя Геннадия Бейбутяна – руководителя одной из организаций, которая помогает полиции и территориальным центрам комплектования (ТЦК) осуществлять отлов украинцев на улицах для принудительной мобилизации.По данным журналистов, тело предпринимателя с огнестрельными ранениями обнаружили рядом с его автомобилем Tesla на обочине дороги в 12 километрах от Одессы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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днепропетровск, взрыв, украина, в мире, происшествия, новости
Взрыв прогремел у военкомата в Днепропетровске – погиб военный

В Днепропетровске при взрыве у военкомата погиб военный и полицейские – СМИ

19:54 14.12.2024 (обновлено: 20:37 14.12.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников украинской полиции
Автомобиль сотрудников украинской полиции - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В Днепропетровске взорвалась машина рядом с областным военным комиссариатом. В результате погибли три человека. в том числе военный, сообщают украинские СМИ.
"В Днепре (Днепропетровске - ред.) уже трое погибших. Среди них есть военный. Среди раненных – полицейские и военные", - пишут издания.
Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал взрыв у здания территориального центра комплектования в Днепропетровске терактом.
В октябре в Одессе было обнаружено тело предпринимателя Геннадия Бейбутяна – руководителя одной из организаций, которая помогает полиции и территориальным центрам комплектования (ТЦК) осуществлять отлов украинцев на улицах для принудительной мобилизации.
По данным журналистов, тело предпринимателя с огнестрельными ранениями обнаружили рядом с его автомобилем Tesla на обочине дороги в 12 километрах от Одессы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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