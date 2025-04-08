Рейтинг@Mail.ru
Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250408/devyat-sel-dzhankoyskogo-rayona-ostanutsya-bez-sveta-8-aprelya--1145499017.html
Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля
Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля
Девять сел Джанкойского района останутся без света во вторник, сообщила глава районной администрации Инна Федоренко в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T06:37
2025-04-08T06:37
крым
отключение электроэнергии в крыму
джанкой
джанкойский район
инна федоренко
отключение электроэнергии
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420073_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ab4d7c38542e24d699d03a40e943eeca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Девять сел Джанкойского района останутся без света во вторник, сообщила глава районной администрации Инна Федоренко в своем ТГ-канале.В публикации говорится, что подачу электроснабжения ограничат в связи с плановыми работами с 8 утра до 18 часов.В этот же день без света также останутся больше 20 улиц в Симферопольском районе. Ремонтные работы будут проводить в селах Перевальное, Чайковское и Заречное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город и поселок на ЮБК остались без светаУдаром ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго" В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта
крым
джанкой
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420073_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c2db8c31c0ac5d321462312a3308484e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, отключение электроэнергии в крыму, джанкой, джанкойский район, инна федоренко, отключение электроэнергии, новости крыма
Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля

Девять сел Джанкойского района останутся 8 апреля без света

06:37 08.04.2025
 
© Администрация СимферополяРабота по замене ламп
Работа по замене ламп
© Администрация Симферополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Девять сел Джанкойского района останутся без света во вторник, сообщила глава районной администрации Инна Федоренко в своем ТГ-канале.
В публикации говорится, что подачу электроснабжения ограничат в связи с плановыми работами с 8 утра до 18 часов.

"Это села Табачное, Хлебное, Новосельцево, Федоровка, Ларино, Ближнее, Советское, Азовское и частично Майское", – перечислила глава района.

В этот же день без света также останутся больше 20 улиц в Симферопольском районе. Ремонтные работы будут проводить в селах Перевальное, Чайковское и Заречное.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Город и поселок на ЮБК остались без света
Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"
В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта
 
КрымОтключение электроэнергии в КрымуДжанкойДжанкойский районИнна ФедоренкоОтключение электроэнергииНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:52Стабильно на спад: заболеваемость ОРВИ и гриппом в России падает
08:46Героизм и подвиг: 81 год назад началась Крымская наступательная операция
08:11Первичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами
07:43В Евпатории из-за аварии снижено давление подачи воды в город
07:27Снег и мороз в Крыму: обстановка на дорогах полуострова
07:1223 беспилотника ВСУ атаковали ночью две области в России
06:37Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля
06:02Кондо-отели в Крыму: что надо знать о новом тренде рынка недвижимости
00:01В Крыму 8 градусов мороза в горах - прогноз погоды на 8 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 8 апреля
23:17Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта
22:33Кремль о прекращении огня и контрмеры ЕС против США - главное за день
21:45Севастополец перевозил в багажнике "семерки" 300 кг краденого мяса
21:22Снегопад в Крыму: коммунальщики в состоянии повышенной готовности
21:17Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света
20:31Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - что обсудили главы стран
20:23Не мог остаться в стороне: Керчь простилась с героем спецоперации
19:37Парад тюльпанов в Никитском ботсаду – переживут ли цветы непогоду
19:18У Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнение
18:34ЕС вводит ответные контрмеры против Вашингтона: названы даты
Лента новостейМолния