https://crimea.ria.ru/20250408/devyat-sel-dzhankoyskogo-rayona-ostanutsya-bez-sveta-8-aprelya--1145499017.html

Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля

Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2025

Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля

Девять сел Джанкойского района останутся без света во вторник, сообщила глава районной администрации Инна Федоренко в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T06:37

2025-04-08T06:37

2025-04-08T06:37

крым

отключение электроэнергии в крыму

джанкой

джанкойский район

инна федоренко

отключение электроэнергии

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420073_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ab4d7c38542e24d699d03a40e943eeca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Девять сел Джанкойского района останутся без света во вторник, сообщила глава районной администрации Инна Федоренко в своем ТГ-канале.В публикации говорится, что подачу электроснабжения ограничат в связи с плановыми работами с 8 утра до 18 часов.В этот же день без света также останутся больше 20 улиц в Симферопольском районе. Ремонтные работы будут проводить в селах Перевальное, Чайковское и Заречное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город и поселок на ЮБК остались без светаУдаром ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго" В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта

крым

джанкой

джанкойский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, отключение электроэнергии в крыму, джанкой, джанкойский район, инна федоренко, отключение электроэнергии, новости крыма