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Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля
Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2025
Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля
Девять сел Джанкойского района останутся без света во вторник, сообщила глава районной администрации Инна Федоренко в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T06:37
2025-04-08T06:37
2025-04-08T06:37
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отключение электроэнергии в крыму
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Девять сел Джанкойского района останутся без света во вторник, сообщила глава районной администрации Инна Федоренко в своем ТГ-канале.В публикации говорится, что подачу электроснабжения ограничат в связи с плановыми работами с 8 утра до 18 часов.В этот же день без света также останутся больше 20 улиц в Симферопольском районе. Ремонтные работы будут проводить в селах Перевальное, Чайковское и Заречное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город и поселок на ЮБК остались без светаУдаром ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго" В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта
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Девять сел Джанкойского района останутся без света 8 апреля
Девять сел Джанкойского района останутся 8 апреля без света