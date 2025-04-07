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Защищал русских на Донбассе: в Щелкино простятся с героем СВО
Защищал русских на Донбассе: в Щелкино простятся с героем СВО - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Защищал русских на Донбассе: в Щелкино простятся с героем СВО
В селе мысовое Ленинского района проводят в последний путь земляка – героя спецоперации Павла Фоменко. Об этом сообщили в администрации города Щелкино. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T17:45
2025-04-07T17:45
2025-04-07T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В селе мысовое Ленинского района проводят в последний путь земляка – героя спецоперации Павла Фоменко. Об этом сообщили в администрации города Щелкино.Павел Викторович родился и вырос в Киргизской СССР. В 1992 году переехал в Щелкино. Работал строителем, имеет двоих сыновей, рассказали в администрации. В августе 2024 года Павел Фоменко заключил контракт с ВС РФ. Служил гранатометчиком расчета станкового гранатомета в штурмовом подразделении в звании ефрейтора. Выполняя боевую задачу, погиб в ходе военных действий при освобождении Донбасса 30 марта 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, щелкино, ленинский район, утраты, память, крым, герои сво, новости крыма
Защищал русских на Донбассе: в Щелкино простятся с героем СВО
В Ленинском районе 9 апреля простятся с земляком – героем спецоперации Павлом Фоменко