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Защищал русских на Донбассе: в Щелкино простятся с героем СВО - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Защищал русских на Донбассе: в Щелкино простятся с героем СВО
Защищал русских на Донбассе: в Щелкино простятся с героем СВО - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Защищал русских на Донбассе: в Щелкино простятся с героем СВО
В селе мысовое Ленинского района проводят в последний путь земляка – героя спецоперации Павла Фоменко. Об этом сообщили в администрации города Щелкино. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T17:45
2025-04-07T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В селе мысовое Ленинского района проводят в последний путь земляка – героя спецоперации Павла Фоменко. Об этом сообщили в администрации города Щелкино.Павел Викторович родился и вырос в Киргизской СССР. В 1992 году переехал в Щелкино. Работал строителем, имеет двоих сыновей, рассказали в администрации. В августе 2024 года Павел Фоменко заключил контракт с ВС РФ. Служил гранатометчиком расчета станкового гранатомета в штурмовом подразделении в звании ефрейтора. Выполняя боевую задачу, погиб в ходе военных действий при освобождении Донбасса 30 марта 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, щелкино, ленинский район, утраты, память, крым, герои сво, новости крыма
Защищал русских на Донбассе: в Щелкино простятся с героем СВО

В Ленинском районе 9 апреля простятся с земляком – героем спецоперации Павлом Фоменко

17:45 07.04.2025
 
© Администрация ЩелкиноПавел Фоменко
Павел Фоменко
© Администрация Щелкино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В селе мысовое Ленинского района проводят в последний путь земляка – героя спецоперации Павла Фоменко. Об этом сообщили в администрации города Щелкино.

"9 апреля в 12:00 в церкви села Мысовое состоится прощание с нашим земляком – Павлом Викторовичем Фоменко. Администрация города Щелкино выражает глубокое соболезнование родным и близким героя", – сказано в сообщении.

Павел Викторович родился и вырос в Киргизской СССР. В 1992 году переехал в Щелкино. Работал строителем, имеет двоих сыновей, рассказали в администрации. В августе 2024 года Павел Фоменко заключил контракт с ВС РФ. Служил гранатометчиком расчета станкового гранатомета в штурмовом подразделении в звании ефрейтора. Выполняя боевую задачу, погиб в ходе военных действий при освобождении Донбасса 30 марта 2025 года.
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НовостиЩелкиноЛенинский районУтратыПамятьКрымГерои СВОНовости Крыма
 
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