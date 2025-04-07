https://crimea.ria.ru/20250407/bolshe-20-ulits-v-selakh-simferopolskogo-rayona-ostanutsya-bez-sveta-1145497369.html

Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света

Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света

28 улиц в трех селах Симферопольского района останутся без света во вторник, сообщают в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T21:17

2025-04-07T21:17

2025-04-07T21:17

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отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. 28 улиц в трех селах Симферопольского района останутся без света во вторник, сообщают в "Крымэнерго".Во вторник, 8 апреля, с 8:00 до 17:00 на линиях электропередачи будут проводить ремонтные работы. Обесточены будут улицы в Перевальном, Чайковском и Заречном, говорится в сообщении."В селе Перевальное: улицы Дачная, Фруктовая, Мира, Верхняя, Партизанская, Переселенческая, Высотная, Ангарская, переулок Славный. В селе Чайковское: улицы Ангарская, Полигонная, Горная, Мира, Переселенческая, Высотная, садовое товарищество "Артек" и парк "Викинг". В Заречном: улицы Дачная, Яблоневая, Гагарина, Хмельницкого, Озен-Бою, Шевченко, Предгорная, Салгирная, Луговая, Заречная, Речная, переулок Солнечный и военная часть А-2320", – перечислили в ресурсоснабжающей организации.Ранее запланированные работы в селе Кольчугино отменили. Отключения электроэнергии во вторник там не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город и поселок на ЮБК остались без светаУдаром ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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