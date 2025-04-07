https://crimea.ria.ru/20250407/bolshe-20-ulits-v-selakh-simferopolskogo-rayona-ostanutsya-bez-sveta-1145497369.html
Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света
Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света
28 улиц в трех селах Симферопольского района останутся без света во вторник, сообщают в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T21:17
2025-04-07T21:17
2025-04-07T21:17
новости
крым
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420116_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4306383bb34595078b0fefa03f0cfe10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. 28 улиц в трех селах Симферопольского района останутся без света во вторник, сообщают в "Крымэнерго".Во вторник, 8 апреля, с 8:00 до 17:00 на линиях электропередачи будут проводить ремонтные работы. Обесточены будут улицы в Перевальном, Чайковском и Заречном, говорится в сообщении."В селе Перевальное: улицы Дачная, Фруктовая, Мира, Верхняя, Партизанская, Переселенческая, Высотная, Ангарская, переулок Славный. В селе Чайковское: улицы Ангарская, Полигонная, Горная, Мира, Переселенческая, Высотная, садовое товарищество "Артек" и парк "Викинг". В Заречном: улицы Дачная, Яблоневая, Гагарина, Хмельницкого, Озен-Бою, Шевченко, Предгорная, Салгирная, Луговая, Заречная, Речная, переулок Солнечный и военная часть А-2320", – перечислили в ресурсоснабжающей организации.Ранее запланированные работы в селе Кольчугино отменили. Отключения электроэнергии во вторник там не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город и поселок на ЮБК остались без светаУдаром ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420116_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bbd192ecb4fce8710ba9dca0fe6aa3a1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, крым, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии
Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света
Больше 20 улиц в Симферопольском районе останутся без света 8 апреля – Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. 28 улиц в трех селах Симферопольского района останутся без света во вторник, сообщают в "Крымэнерго".
Во вторник, 8 апреля, с 8:00 до 17:00 на линиях электропередачи будут проводить ремонтные работы. Обесточены будут улицы в Перевальном, Чайковском и Заречном, говорится в сообщении.
"В селе Перевальное: улицы Дачная, Фруктовая, Мира, Верхняя, Партизанская, Переселенческая, Высотная, Ангарская, переулок Славный. В селе Чайковское: улицы Ангарская, Полигонная, Горная, Мира, Переселенческая, Высотная, садовое товарищество "Артек" и парк "Викинг". В Заречном: улицы Дачная, Яблоневая, Гагарина, Хмельницкого, Озен-Бою, Шевченко, Предгорная, Салгирная, Луговая, Заречная, Речная, переулок Солнечный и военная часть А-2320", – перечислили в ресурсоснабжающей организации.
Ранее запланированные работы в селе Кольчугино отменили. Отключения электроэнергии во вторник там не будет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: