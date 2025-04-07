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Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света
Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света
28 улиц в трех селах Симферопольского района останутся без света во вторник, сообщают в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T21:17
2025-04-07T21:17
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симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. 28 улиц в трех селах Симферопольского района останутся без света во вторник, сообщают в "Крымэнерго".Во вторник, 8 апреля, с 8:00 до 17:00 на линиях электропередачи будут проводить ремонтные работы. Обесточены будут улицы в Перевальном, Чайковском и Заречном, говорится в сообщении."В селе Перевальное: улицы Дачная, Фруктовая, Мира, Верхняя, Партизанская, Переселенческая, Высотная, Ангарская, переулок Славный. В селе Чайковское: улицы Ангарская, Полигонная, Горная, Мира, Переселенческая, Высотная, садовое товарищество "Артек" и парк "Викинг". В Заречном: улицы Дачная, Яблоневая, Гагарина, Хмельницкого, Озен-Бою, Шевченко, Предгорная, Салгирная, Луговая, Заречная, Речная, переулок Солнечный и военная часть А-2320", – перечислили в ресурсоснабжающей организации.Ранее запланированные работы в селе Кольчугино отменили. Отключения электроэнергии во вторник там не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Город и поселок на ЮБК остались без светаУдаром ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"В Евпатории восстанавливают водоснабжение после масштабного ремонта
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Больше 20 улиц в селах Симферопольского района останутся без света

Больше 20 улиц в Симферопольском районе останутся без света 8 апреля – Крымэнерго

21:17 07.04.2025
 
© Администрация СимферополяРабота по замене ламп
Работа по замене ламп
© Администрация Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. 28 улиц в трех селах Симферопольского района останутся без света во вторник, сообщают в "Крымэнерго".
Во вторник, 8 апреля, с 8:00 до 17:00 на линиях электропередачи будут проводить ремонтные работы. Обесточены будут улицы в Перевальном, Чайковском и Заречном, говорится в сообщении.
"В селе Перевальное: улицы Дачная, Фруктовая, Мира, Верхняя, Партизанская, Переселенческая, Высотная, Ангарская, переулок Славный. В селе Чайковское: улицы Ангарская, Полигонная, Горная, Мира, Переселенческая, Высотная, садовое товарищество "Артек" и парк "Викинг". В Заречном: улицы Дачная, Яблоневая, Гагарина, Хмельницкого, Озен-Бою, Шевченко, Предгорная, Салгирная, Луговая, Заречная, Речная, переулок Солнечный и военная часть А-2320", – перечислили в ресурсоснабжающей организации.
Ранее запланированные работы в селе Кольчугино отменили. Отключения электроэнергии во вторник там не будет.
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