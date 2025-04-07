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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - что обсудили главы стран
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - что обсудили главы стран - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - что обсудили главы стран
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил России и... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T20:31
2025-04-07T20:31
2025-04-07T20:32
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" и ситуацию в зоне СВО, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.Телефонный разговор президентов Белоруссии и России состоялся в понедельник вечером.Также главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде. "Договорились при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом", - говорится в сообщении.Сообщается также о том, что Владимир Путин по телефону поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за задержание белорусской таможней на польско-белорусской границе крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в РФ, Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, новости
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - что обсудили главы стран
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
20:31 07.04.2025 (обновлено: 20:32 07.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" и ситуацию в зоне СВО, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
Телефонный разговор президентов Белоруссии и России состоялся в понедельник вечером.
"В разговоре Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили предстоящие (в сентябре на территории Белоруссии - ред.) белорусско-российские учения "Запад-2025" и кратко коснулись ситуации в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Также главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде.
"Договорились при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом", - говорится в сообщении.
Сообщается также о том, что Владимир Путин по телефону поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за задержание белорусской таможней на польско-белорусской границе крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в РФ, Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз.
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