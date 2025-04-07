https://crimea.ria.ru/20250407/putin-provel-telefonnyy-razgovor-s-lukashenko---chto-obsudili-glavy-stran-1145500282.html

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - что обсудили главы стран

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - что обсудили главы стран - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко - что обсудили главы стран

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил России и... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T20:31

2025-04-07T20:31

2025-04-07T20:32

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" и ситуацию в зоне СВО, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.Телефонный разговор президентов Белоруссии и России состоялся в понедельник вечером.Также главы государств обсудили предстоящие встречи, в том числе в конце апреля в Волгограде. "Договорились при встрече подробно обсудить актуальные вопросы сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем в целом", - говорится в сообщении.Сообщается также о том, что Владимир Путин по телефону поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за задержание белорусской таможней на польско-белорусской границе крупной партии взрывчатки, которая транспортировалась в РФ, Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, россия, белоруссия, политика, новости