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ЕС вводит ответные контрмеры против Вашингтона: названы даты

ЕС вводит ответные контрмеры против Вашингтона: названы даты - РИА Новости Крым, 07.04.2025

ЕС вводит ответные контрмеры против Вашингтона: названы даты

ЕС планирует ввести контрмеры против пошлин, введенных Вашингтоном, в два этапа: в апреле и мае. Такое заявление сделал еврокомиссар Марош Шефчович. РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T18:34

2025-04-07T18:34

2025-04-07T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. ЕС планирует ввести контрмеры против пошлин, введенных Вашингтоном, в два этапа: в апреле и мае. Такое заявление сделал еврокомиссар Марош Шефчович."Мы разработали список контрмер <…>. Мы разошлем странам ЕС окончательный список и размеры пошлин сегодня. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный список будет принят 15 апреля. Пошлины вступят в силу в тот же день для первого набора мер и 15 мая — для оставшихся", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле.При этом, как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС готов к диалогу с Вашингтоном о взаимных нулевых пошлинах на промтовары."Мы по-прежнему готовы к переговорам с США. Мы предлагали нулевые тарифы на промышленные товары, чего мы уже добились со многими торговыми партнерами, так как Европа всегда готова к хорошей сделке. Мы сохраняем это предложение на столе", - сказала она представителям СМИ в Брюсселе.Также Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Европа готова продолжать переговоры с американской стороной на разных уровнях, чтобы добиться решения проблемы пошлин в результате диалога без применения ответных мер.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп. США ввели 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт, в том числе из Украины. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.Ранее член Международного союза экономистов Игорь Диденко в комментарии РИА Новости Крым отметил, что Трамп введением новых торговых пошлин решил сократить огромный внешний долг США, а тот факт, что это не коснулось России, может быть позитивным сигналом в политическом смысле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Россия не попала под новые пошлины СШАКакие страны "прижмут к ногтю" американские пошлиныМассовые протесты в США – повторение сценария "цветных революций"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, европейский союз (ес), экономика, в мире, сша, дональд трамп, политика