Почему Россия не попала под новые пошлины США
Россия не попала под новые пошлины США из-за переговоров – Белый дом
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Россия не была включена в список стран, против которых США ввели пошлины, из-за того, что Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
"Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране", – сказал Хассет.
Он отметил, что выносить вопрос пошлин во время попыток достигнуть мира было бы контрпродуктивно.
3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер США Дональд Трамп. Документ определяет базовые тарифы и так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению Трампа, несправедливо ведут торговлю с Америкой.
С 3 апреля США введены 25%-ные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт, в том числе из Украины. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.
Ранее член Международного союза экономистов Игорь Диденко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Трамп введением новых торговых пошлин для большинства решил таким образом сократить огромный внешний долг США, а тот факт, что это не коснулось России, может являться позитивным политическим сигналом.
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