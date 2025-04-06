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Почему Россия не попала под новые пошлины США - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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Почему Россия не попала под новые пошлины США
Почему Россия не попала под новые пошлины США - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Почему Россия не попала под новые пошлины США
Россия не была включена в список стран, против которых США ввели пошлины, из-за того, что Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T16:56
2025-04-06T16:56
пошлина
белый дом
сша
политика
в мире
россия
переговоры
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Россия не была включена в список стран, против которых США ввели пошлины, из-за того, что Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.Он отметил, что выносить вопрос пошлин во время попыток достигнуть мира было бы контрпродуктивно.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер США Дональд Трамп. Документ определяет базовые тарифы и так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению Трампа, несправедливо ведут торговлю с Америкой.С 3 апреля США введены 25%-ные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт, в том числе из Украины. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.Ранее член Международного союза экономистов Игорь Диденко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Трамп введением новых торговых пошлин для большинства решил таким образом сократить огромный внешний долг США, а тот факт, что это не коснулось России, может являться позитивным политическим сигналом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые протесты в США – повторение сценария "цветных революций"Какие страны "прижмут к ногтю" американские пошлиныОтветный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из США
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пошлина, белый дом, сша, политика, в мире, россия, переговоры, экономика
Почему Россия не попала под новые пошлины США

Россия не попала под новые пошлины США из-за переговоров – Белый дом

16:56 06.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Россия не была включена в список стран, против которых США ввели пошлины, из-за того, что Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

"Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране", – сказал Хассет.

Он отметил, что выносить вопрос пошлин во время попыток достигнуть мира было бы контрпродуктивно.
3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер США Дональд Трамп. Документ определяет базовые тарифы и так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению Трампа, несправедливо ведут торговлю с Америкой.
С 3 апреля США введены 25%-ные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт, в том числе из Украины. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.
Ранее член Международного союза экономистов Игорь Диденко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Трамп введением новых торговых пошлин для большинства решил таким образом сократить огромный внешний долг США, а тот факт, что это не коснулось России, может являться позитивным политическим сигналом.
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