https://crimea.ria.ru/20250406/pochemu-rossiya-ne-popala-pod-novye-poshliny-ssha-1145472367.html

Почему Россия не попала под новые пошлины США

Почему Россия не попала под новые пошлины США - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Почему Россия не попала под новые пошлины США

Россия не была включена в список стран, против которых США ввели пошлины, из-за того, что Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T16:56

2025-04-06T16:56

2025-04-06T16:56

пошлина

белый дом

сша

политика

в мире

россия

переговоры

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Россия не была включена в список стран, против которых США ввели пошлины, из-за того, что Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.Он отметил, что выносить вопрос пошлин во время попыток достигнуть мира было бы контрпродуктивно.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал американский лидер США Дональд Трамп. Документ определяет базовые тарифы и так называемые зеркальные пошлины против государств, которые, по мнению Трампа, несправедливо ведут торговлю с Америкой.С 3 апреля США введены 25%-ные пошлины на импорт автомобилей, а с 5 апреля минимальная базовая пошлина в размере 10% вводится на импорт, в том числе из Украины. Всего в списке 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.Ранее член Международного союза экономистов Игорь Диденко в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Трамп введением новых торговых пошлин для большинства решил таким образом сократить огромный внешний долг США, а тот факт, что это не коснулось России, может являться позитивным политическим сигналом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовые протесты в США – повторение сценария "цветных революций"Какие страны "прижмут к ногтю" американские пошлиныОтветный удар Пекина: КНР вводит пошлины на товары из США

сша

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пошлина, белый дом, сша, политика, в мире, россия, переговоры, экономика