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Какие страны "прижмут к ногтю" американские пошлины - РИА Новости Крым, 02.02.2025
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Какие страны "прижмут к ногтю" американские пошлины
Какие страны "прижмут к ногтю" американские пошлины - РИА Новости Крым, 02.02.2025
Какие страны "прижмут к ногтю" американские пошлины
Если Китай приспособится к введению пошлин на свои товары, поставляемые в США, и договорится, то Канада и Мексика, которые полностью зависят от доллара, будут... РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T21:16
2025-02-02T19:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Если Китай приспособится к введению пошлин на свои товары, поставляемые в США, и договорится, то Канада и Мексика, которые полностью зависят от доллара, будут "прижаты к ногтю". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Ранее телеканал CNN сообщил, что Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.По словам Дробницкого, в этот раз договориться так просто не удастся, потому что значительную долю китайского рынка заняли российские производители.При этом у Канады и Мексики, в отношении которых также введены пошлины, нет вариантов для большого сопротивления, их Трамп "к ногтю прижмет"."Канада и Мексика предельно зависимы от торговли с Соединенными Штатами. И поскольку, в отличие от Китая, выпрыгнуть, обойти, или как-то спрятаться в складках долларовой экономики они не могут, потому что полностью зависят от доллара, то в конечном итоге сделают все то, что от них потребуют", – считает политолог.Как ранее заявило Министерство коммерции Китая на своем сайте, Пекин примет ответные меры на пошлины, введенные Дональдом Трампом на товары из Китая.По мнению директора Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй, американские пошлины на товары из Китая направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как "мировой фабрики".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США закрыли въезд в страну для мигрантов из УкраиныКатастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнениеВыступление Трампа в Давосе: главные заявления
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мнения, дмитрий дробницкий, сша, дональд трамп, пошлина, канада, китай, мексика, экономика, политика
Какие страны "прижмут к ногтю" американские пошлины

Китай приспособится к введению американских пошлин на свои товары – эксперт

21:16 02.02.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Если Китай приспособится к введению пошлин на свои товары, поставляемые в США, и договорится, то Канада и Мексика, которые полностью зависят от доллара, будут "прижаты к ногтю". Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

"Китай будет искать возможности договориться. Это точно совершенно. Ведь в первый срок Трампа договорились и приспособились. Начали покупать в большом количестве продукты питания в Соединенных Штатах, чем, кстати, помогли Трампу сделать колеблющейся штат Айова полностью республиканским – сою и мясо оттуда фактически прямиком отправляли в Китай", сказал политолог.

По словам Дробницкого, в этот раз договориться так просто не удастся, потому что значительную долю китайского рынка заняли российские производители.
При этом у Канады и Мексики, в отношении которых также введены пошлины, нет вариантов для большого сопротивления, их Трамп "к ногтю прижмет".
"Канада и Мексика предельно зависимы от торговли с Соединенными Штатами. И поскольку, в отличие от Китая, выпрыгнуть, обойти, или как-то спрятаться в складках долларовой экономики они не могут, потому что полностью зависят от доллара, то в конечном итоге сделают все то, что от них потребуют", – считает политолог.
Как ранее заявило Министерство коммерции Китая на своем сайте, Пекин примет ответные меры на пошлины, введенные Дональдом Трампом на товары из Китая.
По мнению директора Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй, американские пошлины на товары из Китая направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как "мировой фабрики".
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияДмитрий ДробницкийСШАДональд ТрампПошлинаКанадаКитайМексикаЭкономикаПолитика
 
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