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Катастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение - РИА Новости Крым, 12.01.2025
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Катастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение
Катастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Катастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение
Катастрофические пожары в Лос-Анджелесе ничем хорошим для демократов в США не закончатся – даже в левой Калифорнии можно ожидать правый поворот на следующих... РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T20:52
2025-01-12T20:52
мнения
малек дудаков
пожар
общество
политика
происшествия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Катастрофические пожары в Лос-Анджелесе ничем хорошим для демократов в США не закончатся – даже в левой Калифорнии можно ожидать правый поворот на следующих выборах. Также стихийное бедствие усугубит кризис Голливуда. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Коллапс демократов Калифорнии уже имеет место, утверждает он.Ничем хорошим для демократов эта катастрофа не закончится, уверен он."Даже в левой Калифорнии это может вызвать правый поворот на следующих выборах. Особенно если неудачливая Камала Харрис попытается пойти в губернаторы в 2026 году", – отметил политолог.Американист подчеркнул, что все происходящие процессы напрямую связаны с действиями местных властей, выбравших губительный для региона и себя курс.Так, руководство коммунальной службы Лос-Анджелеса хорошо знало об отсутствующей воде в гидрантах перед началом пожароопасного сезона, но предпочло ничего не делать, занимаясь ерундой вроде продвижения расово-гендерной повестки и “инклюзивности” в своих службах, заметил эксперт.При этом власти Калифорнии ранее под давлением экологов перестали бороться с сухостоем и заниматься прореживанием лесов, из-за чего их густота достигла показателей, в пять раз превышающих среднее значение в истории."Сложилась идеальная ситуация для неконтролируемого разрастания пожаров… Воды нет, пожарных остро не хватает. Уровень некомпетентности зашкаливает", – пишет Дудаков.Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото&gt;&gt;По мнению американиста, наряду с внутриполитическими процессами, пожары в Калифорнии усугубят и кризис Голливуда.Теперь же из-за пожаров съемки в Голливуде снова встали, а многие звезды потеряли свои поместья и будут уезжать из Калифорнии, добавил он."Кинокомпании еще активнее будут переносить съемки из Калифорнии в другие штаты и страны. Ну а в Голливуде продолжится перманентный кризис с бесконечно наслаивающимися друг на друга форс-мажорами", – подытожил политолог.Мощные природные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. 9 января президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.Утром 12 января телеканал NBC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес сообщил, что число жертв пожаров в американском штате Калифорния, по официальным данным, достигло 16.По оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, на данный момент ущерб уже составляет порядка 150 миллиардов долларов. Сгорели дома многих известных голливудских актеров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона и других.Ранее сообщалось, что дом сына президента США Хантера Байдена, который тот арендовал в Малибу, полностью сгорел из-за разрушительных пожаров в Калифорнии. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дом Хантера Байдена сгорел в КалифорнииКрупные пожары в США: горят дома голливудских актеровРезиденция Камалы Харрис попала в зону лесного пожара в Лос-Анджелесе
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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мнения, малек дудаков, пожар, общество, политика, происшествия, сша
Катастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение

Страшные пожары в Калифорнии отвернут американцев от демократов – эксперт

20:52 12.01.2025
 
© AP Photo Ethan SwopeПожар в Альтадене, Калифорния. 8 января 2025 года.
Пожар в Альтадене, Калифорния. 8 января 2025 года. - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo Ethan Swope
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Катастрофические пожары в Лос-Анджелесе ничем хорошим для демократов в США не закончатся – даже в левой Калифорнии можно ожидать правый поворот на следующих выборах. Также стихийное бедствие усугубит кризис Голливуда. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Коллапс демократов Калифорнии уже имеет место, утверждает он.

"В Лос-Анджелесе вовсю расходится петиция за отставку мэра Карен Басс и проведение досрочных выборов. Прокуроров-соросят, которые отказывались бороться с преступностью, уже прокатили на выборах. Та же участь может ждать и остальных демократов", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.

Ничем хорошим для демократов эта катастрофа не закончится, уверен он.
"Даже в левой Калифорнии это может вызвать правый поворот на следующих выборах. Особенно если неудачливая Камала Харрис попытается пойти в губернаторы в 2026 году", – отметил политолог.
Американист подчеркнул, что все происходящие процессы напрямую связаны с действиями местных властей, выбравших губительный для региона и себя курс.
Так, руководство коммунальной службы Лос-Анджелеса хорошо знало об отсутствующей воде в гидрантах перед началом пожароопасного сезона, но предпочло ничего не делать, занимаясь ерундой вроде продвижения расово-гендерной повестки и “инклюзивности” в своих службах, заметил эксперт.

"Перед началом пожаров в Лос-Анджелесе хотели дополнительно урезать расходы на местные службы, включая пожарных, еще на 40 миллионов долларов. На уровне штата сокращения достигли 100 миллионов", – добавил политолог.

При этом власти Калифорнии ранее под давлением экологов перестали бороться с сухостоем и заниматься прореживанием лесов, из-за чего их густота достигла показателей, в пять раз превышающих среднее значение в истории.
"Сложилась идеальная ситуация для неконтролируемого разрастания пожаров… Воды нет, пожарных остро не хватает. Уровень некомпетентности зашкаливает", – пишет Дудаков.
Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото>>
По мнению американиста, наряду с внутриполитическими процессами, пожары в Калифорнии усугубят и кризис Голливуда.

"Киноиндустрия США и так переживает не лучшие времена… К тому же Голливуд погряз в бесконечных культурных войнах вокруг расово-гендерной повестки. Съемочная активность в Голливуде в 2024 году рухнула на 40% в сравнении с 2022. Доля безработных в киноиндустрии достигла 12% и продолжает расти", – отметил эксперт.

Теперь же из-за пожаров съемки в Голливуде снова встали, а многие звезды потеряли свои поместья и будут уезжать из Калифорнии, добавил он.
"Кинокомпании еще активнее будут переносить съемки из Калифорнии в другие штаты и страны. Ну а в Голливуде продолжится перманентный кризис с бесконечно наслаивающимися друг на друга форс-мажорами", – подытожил политолог.
Мощные природные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. 9 января президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.
Утром 12 января телеканал NBC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес сообщил, что число жертв пожаров в американском штате Калифорния, по официальным данным, достигло 16.
По оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, на данный момент ущерб уже составляет порядка 150 миллиардов долларов. Сгорели дома многих известных голливудских актеров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона и других.
Ранее сообщалось, что дом сына президента США Хантера Байдена, который тот арендовал в Малибу, полностью сгорел из-за разрушительных пожаров в Калифорнии.
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МненияМалек ДудаковПожарОбществоПолитикаПроисшествияСША
 
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