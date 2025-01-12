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Катастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение

Катастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Катастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение

Катастрофические пожары в Лос-Анджелесе ничем хорошим для демократов в США не закончатся – даже в левой Калифорнии можно ожидать правый поворот на следующих... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T20:52

2025-01-12T20:52

2025-01-12T20:52

мнения

малек дудаков

пожар

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Катастрофические пожары в Лос-Анджелесе ничем хорошим для демократов в США не закончатся – даже в левой Калифорнии можно ожидать правый поворот на следующих выборах. Также стихийное бедствие усугубит кризис Голливуда. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Коллапс демократов Калифорнии уже имеет место, утверждает он.Ничем хорошим для демократов эта катастрофа не закончится, уверен он."Даже в левой Калифорнии это может вызвать правый поворот на следующих выборах. Особенно если неудачливая Камала Харрис попытается пойти в губернаторы в 2026 году", – отметил политолог.Американист подчеркнул, что все происходящие процессы напрямую связаны с действиями местных властей, выбравших губительный для региона и себя курс.Так, руководство коммунальной службы Лос-Анджелеса хорошо знало об отсутствующей воде в гидрантах перед началом пожароопасного сезона, но предпочло ничего не делать, занимаясь ерундой вроде продвижения расово-гендерной повестки и “инклюзивности” в своих службах, заметил эксперт.При этом власти Калифорнии ранее под давлением экологов перестали бороться с сухостоем и заниматься прореживанием лесов, из-за чего их густота достигла показателей, в пять раз превышающих среднее значение в истории."Сложилась идеальная ситуация для неконтролируемого разрастания пожаров… Воды нет, пожарных остро не хватает. Уровень некомпетентности зашкаливает", – пишет Дудаков.Как выглядят пожары в Лос-Анджелесе из космоса – фото>>По мнению американиста, наряду с внутриполитическими процессами, пожары в Калифорнии усугубят и кризис Голливуда.Теперь же из-за пожаров съемки в Голливуде снова встали, а многие звезды потеряли свои поместья и будут уезжать из Калифорнии, добавил он."Кинокомпании еще активнее будут переносить съемки из Калифорнии в другие штаты и страны. Ну а в Голливуде продолжится перманентный кризис с бесконечно наслаивающимися друг на друга форс-мажорами", – подытожил политолог.Мощные природные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. 9 января президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.Утром 12 января телеканал NBC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес сообщил, что число жертв пожаров в американском штате Калифорния, по официальным данным, достигло 16.По оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, на данный момент ущерб уже составляет порядка 150 миллиардов долларов. Сгорели дома многих известных голливудских актеров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона и других.Ранее сообщалось, что дом сына президента США Хантера Байдена, который тот арендовал в Малибу, полностью сгорел из-за разрушительных пожаров в Калифорнии. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дом Хантера Байдена сгорел в КалифорнииКрупные пожары в США: горят дома голливудских актеровРезиденция Камалы Харрис попала в зону лесного пожара в Лос-Анджелесе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, пожар, общество, политика, происшествия, сша