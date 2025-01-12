Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение произошло в Черном море в 75 километрах от Керчи - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250112/zemletryasenie-proizoshlo-v-chernom-more-1143269398.html
Землетрясение произошло в Черном море в 75 километрах от Керчи
Землетрясение произошло в Черном море в 75 километрах от Керчи - РИА Новости Крым, 12.01.2025
Землетрясение произошло в Черном море в 75 километрах от Керчи
Вблизи Крыма произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,2, сообщается на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра. РИА Новости Крым, 12.01.2025
2025-01-12T18:13
2025-01-12T18:28
новости крыма
срочные новости крыма
крым
происшествия
природа
стихия
землетрясение в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134429380_0:53:1516:906_1920x0_80_0_0_50be1af955d4a10471bfaa4fd1830210.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Вблизи Крыма произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,2, сообщается на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра.Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.В одном из комментариев на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра пользователь из Анапы (63 км от эпицентра) отмечает, что почувствовала только то, что диван трясет. "Соседи говорят, что вода в посуде тряслась", – отмечается также в сообщении.Ранее сейсмолог Андрей Бессмертный в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что если в Сочи жители ощущали подземные толчки, значит они были не менее 4 баллов.Также он заявил, что связь Крыма с Кавказскими сейсмическими событиями, безусловно, есть, а значит, последствия толчков в Краснодарском крае могут "докатываться" до нашего полуострова, а именно до Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/18/1134429380_133:0:1462:997_1920x0_80_0_0_39923f938c4a427c272f3cbf58866b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, срочные новости крыма, крым, происшествия, природа, стихия, землетрясение в крыму
Землетрясение произошло в Черном море в 75 километрах от Керчи

В 75 километрах от Керчи произошло землетрясение магнитудой 4,2

18:13 12.01.2025 (обновлено: 18:28 12.01.2025)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Вблизи Крыма произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,2, сообщается на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра.
Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.
В одном из комментариев на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра пользователь из Анапы (63 км от эпицентра) отмечает, что почувствовала только то, что диван трясет. "Соседи говорят, что вода в посуде тряслась", – отмечается также в сообщении.
Ранее сейсмолог Андрей Бессмертный в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что если в Сочи жители ощущали подземные толчки, значит они были не менее 4 баллов.
Также он заявил, что связь Крыма с Кавказскими сейсмическими событиями, безусловно, есть, а значит, последствия толчков в Краснодарском крае могут "докатываться" до нашего полуострова, а именно до Керчи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
История крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
Новости КрымаСрочные новости КрымаКрымПроисшествияПриродаСтихияЗемлетрясение в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:52Катастрофические пожары в США изменят многое в стране – мнение
20:11Автобус с детьми попал в ДТП на Алтае – пострадали четыре ребенка
19:42Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе
19:06Таксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка
18:41В Ялте проверили сообщения о новых загрязнениях мазутом после шторма
18:13Землетрясение произошло в Черном море в 75 километрах от Керчи
18:01Пятна мазута нашли на нескольких пляжах в Феодосии
17:31Развожаев назвал одну из главных сложностей в борьбе с мазутом
17:04Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый парк
16:21Польша не разрешила пролет самолета делегации Словакии в Россию
16:07Как специалисты избавляются от мазута около танкера "Волгонефть-239"
15:37Ресторан взорвался в Чехии – погибли люди
15:02Дорогу к месту утечки мазута с "Волгонефти" начнут делать в течение суток
14:33Штормовое предупреждение из-за сильного снега объявлено на Кубани
14:13Крымский мост открыт
14:02Крымский мост закрыт - движение приостановлено
13:55Освобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиков
13:31Армия России поразила военные аэродромы Украины и склады боеприпасов ВСУ
13:15Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
13:06Мирная жительница погибла при ударе ВСУ по Брянской области
Лента новостейМолния