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Землетрясение произошло в Черном море в 75 километрах от Керчи

Землетрясение произошло в Черном море в 75 километрах от Керчи - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Землетрясение произошло в Черном море в 75 километрах от Керчи

Вблизи Крыма произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,2, сообщается на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра. РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T18:13

2025-01-12T18:13

2025-01-12T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Вблизи Крыма произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,2, сообщается на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра.Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.В одном из комментариев на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра пользователь из Анапы (63 км от эпицентра) отмечает, что почувствовала только то, что диван трясет. "Соседи говорят, что вода в посуде тряслась", – отмечается также в сообщении.Ранее сейсмолог Андрей Бессмертный в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что если в Сочи жители ощущали подземные толчки, значит они были не менее 4 баллов.Также он заявил, что связь Крыма с Кавказскими сейсмическими событиями, безусловно, есть, а значит, последствия толчков в Краснодарском крае могут "докатываться" до нашего полуострова, а именно до Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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