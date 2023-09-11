https://crimea.ria.ru/20230911/istoriya-krymskikh-zemletryaseniy-poluostrov-na-linii-razloma-1131328190.html

История крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

История крымских землетрясений: полуостров на линии разлома - РИА Новости Крым, 11.09.2023

История крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T22:01

2023-09-11T22:01

2023-09-11T22:01

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Землетрясение в Марокко магнитудой 6,8, которое произошло 9 сентября, уже окрестили катастрофическим. Только погибших — больше 2,5 тысяч человек. У крымчан бедствие в любой части света, связанное с подземными толчками, всегда вызывает вопрос: когда может "тряхнуть" полуостров?Само положение Крыма на линии тектонического разлома означает, что трясет его регулярно. Просто большинство землетрясений — а их в год происходит не менее сотни – настолько незначительны, что улавливают его лишь приборы. Точно предсказать вероятность землетрясений невозможно. Ученые могут говорить о периодах времени, в которые могут произойти значительные по силе подземные или подводные толчки.РИА Новости Крым решили вспомнить о некоторых заметных землетрясениях на полуострове.Землетрясение как гнев боговIV век до н.э.Античный писатель Флегонт Траллийский процитировал в одной из своих рукописей не сохранившийся труд своего коллеги, жившего в IV веке до нашей эры. Феопомп Синопский писал о курьезном случае на Киммерийском Боспоре. Как при землетрясении выбросило из земли скелет гигантского неведомого зверя. А варвары, которым чужда любознательность, утопили кости в Азовском море.История правдоподобна: могли в результате подземных толчков обнажиться останки, например, древнего кита. Таких находили на полуострове палеонтологи.63 год до н.э.Это событие упоминали древнеримские историки, ссылаясь на труды предшественников. Ученый Павел Орозий писал о стихийном бедствии так: "Когда Митридат находился на Боспоре чтобы отметить праздник Цереры, внезапно произошло землетрясение настолько сильное, что это, как говорят, имело катастрофические последствия в городе и сельской округе".III век н.э.Не одно десятилетие археологи, работающие на Керченском полуострове, идут по следу древних землетрясений. Пока установлено два стихийных бедствия, которые стали причиной гибели или упадка античных поселений. Оба случились в III веке нашей эры. Первое — в 267 или 268 годах, второе — в 275 или 276-м. Уточнить время обеих катастроф помогли монеты, найденные при раскопках.Следы сейсмических разрушений ученые находили на остатках построек, огромных сосудах, которые раскололись именно в результате вертикальных сотрясений, характеру завалов, и так далее.Руководитель Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров и главный научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли Андрей Никонов проанализировали летопись катастроф на Керченском полуострове.Жертвой стихии во второй половине III века стало, например, поселение Ново-Отрадное: землетрясение разрушило постройки, во время него произошли крупные пожары. Выявлены следы "гнева Плутона" на городищах Золотой берег, Багерово-Северное, Андреевка-Северная.Во время катастрофического разрушения с пожаром погиб город Илурат. В Мермекии обнаружены следы сейсмических повреждений, хотя предметов, которые помогли бы с датировкой, археологи не нашли. При раскопках Тиритаки первый исследователь древнего города, Виктор Гайдукевич, отмечал на остатках построек разрушения, которые могли возникнуть при землетрясении в середине или конце III века. Причем бедствие было внезапным. Не все сумели спастись, выбравшись на открытую местность. В каменных ваннах для засолки рыбы, засыпанных мусором, обнаружили человеческие останки.На городище Артезиан тоже найдены следы двух сильных землетрясений, одно из них — с силой сотрясений не менее 8 баллов.V век н.э. (480 г.)В это время на Крым обрушились сразу две напасти: гунны и сильные подземные толчки. Кочевники подступили к Херсонесу, но взять его не смогли. Зато землетрясение повредило стены города, и их пришлось восстанавливать.КстатиНа городище Артезиан было найдено в 2000 году необычное ритуальное захоронение. В одной яме жители поселения совершили одновременную кремацию людей и животных. Удалось выяснить, что "участниками" жертвоприношения стали не менее семи пожилых мужчин, три женщины от 25 до 40 лет, трое детей: младенец, малыш 5-6 лет, десятилетний ребенок. Вместе с ними сожгли семь быков или коров, трех лошадей, пять особей мелкого рогатого скота, оленя, свинью и... молодого дельфина. К слову, обитателя моря пришлось нести сюда от побережья, до которого около восьми километров!Ритуал, предположили ученые, мог быть просьбой к богам о защите от какого-то серьезного и страшного бедствия. Может быть, и от землетрясения.Через века: толчки сильные и не очень1292 г."В тот же день в третий час тряслась земля", — записано в "Судакском Синаксаре": летописи, которую вел неизвестный священник в средневековой Сугдее. Событие это, помещенное между поминанием усопших, татарским нашествием и сведениями о церковных праздниках, случилось 28 января. О разрушениях и жертвах не упоминается.1341 г.Георгий Кедрин, византийский историк, упоминал страшное землетрясение в Крыму:"Море выступило из своих берегов и причинило вред неописанный".Конец XV векаТочная дата этого бедствия неизвестна. О нем упоминал в своих записках статский советник Павел Сумароков, путешествовавший по Крыму и узнавший о землетрясении от жителей Южнобережья. Они рассказали, что от подземных толчков рухнула гора с крепостью.1786 г.Южнобережное селение Кучук-кой располагалось на склоне. 10 февраля подземные толчки вызвали оползень с камнепадом, от которого пострадали несколько домов. Люди заметили признаки возможного обвала, и временно перебрались к родне, забрав имущество и скот.1859 г.Он был отмечен сразу двумя "потрясениями", небольшими и без значимых последствий. В январе тряхнуло Южный берег, в октябре — Севастополь.1869 г.11 октября на юго-востоке Крыма — в Ялте, Севастополе, Судаке, ощущались толчки, пострадали некоторые постройки.1872 г.В Бахчисарае мечеть Эшиль-Джами потеряла половину минарета в результате подземного толчка. Это землетрясение ощущалось и на ЮБК.1875 г.25 июля трясло Севастополь. "На обоих Инкерманских маяках появились трещины, — отмечал крымский ученый Арсений Маркевич. — В Георгиевском монастыре появилась трещина в куполе верхней церкви. В Балаклаве и деревнях Карани и Кадыковке дома пострадали больше, чем в Севастополе... В 6 ч. 30 м. оно ощущалось в Евпатории и продолжалось несколько секунд с двумя довольно сильными ударами".1900 г.26 июня сильный толчок почувствовали симферопольцы. Год этот открыл череду землетрясений, замеченных в отдельных городах, не вызвавших разрушений. Исключение — 1908 год, когда тряхнуло Южный берег, и в некоторых зданиях появились трещины.Милосердная катастрофа 1927 года26 июня 1927 г.В деревне Верхняя Аутка у Ялта проходил открытый суд. В зал заседаний, который находился на втором этаже, набилось немало людей. Около часа дня собравшиеся услышал гул. Потом здание качнулось. И снова качнулось... И зашаталось. Двое сотрудников суда выскочили на балкон второго этажа и прыгнули вниз. Они остались живы, отделавшись переломами. Таких случаев, когда люди пытались спастись, прыгая со второго и даже третьего этажа, в Ялте и окрестностях были отмечены десятки.Это землетрясение прочувствовали жители всех городов и сел Крыма.Но никто не погиб.Трещины в штукатурке и стенах, повреждения дымоходов, упавшие вывески магазинов, убытки от уехавших в панике курортников — это были все последствия июньского подземного толчка.В ночь с 11 на 12 сентября 1927 г.Потом многие местные жители вспоминали, что вечер был необычный. Беспокоились и жалобно мычали коровы, волновались кошки и собаки. Стих ветер. Где-то в четверть первого ночи земля содрогнулась.Из статьи журналиста А. Никандрова, отдыхавшего в Ялте. "Правда", 15 сентября 1927 г.:"Бледные, полураздетые и растерянные люди выбегали на улицу и жались друг к другу... Толчки повторялись, земля тряслась и гудела, в темных улицах по временам слышались грохот обваливающихся стен и стоны раненых".Уже утром на Набережной Ялты, в садах, парках, появились навесы и палатки. Люди из домов переселились на улицы. Потому, что толчки повторялись и в ближайшие часы, и в последующие дни. 17 и 18 сентября в Ялте снова ощущались колебания земли.Разрушения были огромны. Но, как констатировали потом специалисты, там, где здания были построены некачественно, либо в оползнеопасных местах. Повезло гостям ресторана в "Ласточкином гнезде". Их попросили освободить зал ровно в полночь: заведение закрывалось. А потом на балконы обрушились камни, разбили столы и стулья, сломали перила — и сбросили мебель в море. Были бы посетители — летели бы со скалы вместе с мебелью.Ущерб был огромен: 48% жителей южнобережных селений остались без крова, разрушено множество санаториев, административных зданий, дорог. Оценили убытки в 50 млн рублей.А люди? Арсений Маркевич о пострадавших писал так: "Почти всюду наблюдались многочисленные случаи психического травматизма, повышенной нервности и сердечных заболеваний, вплоть до смерти от разрыва сердца (в Алупке) и умопомешательства (до 10 случаев)".Более четкую картину дают газетные заметки. Так, "Красный Крым" сообщал о жертвах. Это: инженер Андриевский, его сын и жена. Отдыхающая из дома отдыха Наркомпроса Овчинникова, неизвестная женщина, погибшая во время обвала дома по Массандровской улице. Шестилетний мальчик Кравцов из Кореиза, делопроизводительница больницы Ксения Траппта, служащая кореизского санатория и ее гостья — женщина-врач. В Гурзуфе в доме рабочего военно-курортной станции Наби Биляла погибли двое его детей. В этом же селении под обломками дома оказалась жена местного сапожника Павлуши. На даче химиков в Рабочем уголке Алушты погиб инженер-химик Самсонов.Итого — 13 человек. Допустим, скончались некоторые раненые, пропустили при подсчетах некоторых погибших. Но их, жертв самого сильного землетрясения за несколько столетий, было не более двух-трех десятков.Не сотни, не тысячи.Объяснить это можно тем, что плотность застройки была намного ниже современной. А использование потенциально опасных участков для строительства — на порядок меньше. К тому же не существовало в 1927 году опасности повреждения газовой инфраструктуры и электросетей, которые могли бы "дополнить" землетрясение новыми разрушениями.Факты

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

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