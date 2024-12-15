https://crimea.ria.ru/20241215/mishustin-sozdal-rabochuyu-gruppu-po-likvidatsii-chp-s-tankerami-v-chernom-more-1142634522.html
Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море
Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море, ее... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T16:52
2024-12-15T16:52
2024-12-15T16:58
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танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море, ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев, сообщили в российском кабмине.Отмечается, что рабочая группа была создана по поручению президента РФ Владимира Путина.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышли спасательные суда и два вертолета МЧС. Затем стало известно, что еще один танкер - "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 15 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По информации МЧС, на данный момент в Керченском проливе скорость ветра 24 м/с, высота волны 3 метра.По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Затем стало известно, что с "Волгонефти 212" Эвакуированы 13 из 14 членов экипажа, один моряк погиб. Тогда одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.Объем загрязнения в Керченском проливе после крушения двух танкеров устанавливается, работают специалисты Росприроднадзора, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
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Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море
Мишустин создал рабочую группу по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море
16:52 15.12.2024 (обновлено: 16:58 15.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море, ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев, сообщили в российском кабмине.
"Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу, которая займется координацией работ по ликвидации последствий крушения танкеров в акватории Черного моря. Ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев", - сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
Отмечается, что рабочая группа была создана по поручению президента РФ Владимира Путина
.
"В состав комиссии войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края", - добавили в российском кабмине.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышли спасательные суда и два вертолета МЧС. Затем стало известно, что еще один танкер - "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 15 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По информации МЧС, на данный момент в Керченском проливе скорость ветра 24 м/с, высота волны 3 метра.
По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Затем стало известно, что с "Волгонефти 212" Эвакуированы 13 из 14 членов экипажа, один моряк погиб. Тогда одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
Объем загрязнения в Керченском проливе после крушения двух танкеров устанавливается, работают специалисты Росприроднадзора, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
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