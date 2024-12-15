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Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море
Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море, ее... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T16:52
2024-12-15T16:58
михаил мишустин
новости
танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море, ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев, сообщили в российском кабмине.Отмечается, что рабочая группа была создана по поручению президента РФ Владимира Путина.Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышли спасательные суда и два вертолета МЧС. Затем стало известно, что еще один танкер - "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 15 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По информации МЧС, на данный момент в Керченском проливе скорость ветра 24 м/с, высота волны 3 метра.По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Затем стало известно, что с "Волгонефти 212" Эвакуированы 13 из 14 членов экипажа, один моряк погиб. Тогда одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.Объем загрязнения в Керченском проливе после крушения двух танкеров устанавливается, работают специалисты Росприроднадзора, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
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михаил мишустин, новости, танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, крым, новости крыма
Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море

Мишустин создал рабочую группу по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море

16:52 15.12.2024 (обновлено: 16:58 15.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море, ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев, сообщили в российском кабмине.

"Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился создать рабочую группу, которая займется координацией работ по ликвидации последствий крушения танкеров в акватории Черного моря. Ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев", - сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Отмечается, что рабочая группа была создана по поручению президента РФ Владимира Путина.
"В состав комиссии войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края", - добавили в российском кабмине.
Ранее пресс-служба главного управления МЧС Крыма сообщала, что грузовое судно "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа терпит бедствие в Керченском проливе и запросило помощь, на спасение экипажа из Керчи вышли спасательные суда и два вертолета МЧС. Затем стало известно, что еще один танкер - "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе, на борту 15 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в акватории Черного моря из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По информации МЧС, на данный момент в Керченском проливе скорость ветра 24 м/с, высота волны 3 метра.
По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения закона в сфере безопасности мореплавания.
Помимо этого, следователями ГСУСК России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Затем стало известно, что с "Волгонефти 212" Эвакуированы 13 из 14 членов экипажа, один моряк погиб. Тогда одно из уголовных дел по факту крушения танкера в акватории Черного моря в связи с гибелью члена экипажа судна "Волгонефть 212" переквалифицировано на более тяжкий состав.
Объем загрязнения в Керченском проливе после крушения двух танкеров устанавливается, работают специалисты Росприроднадзора, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
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14:37
Один погиб и 13 моряков эвакуированы с танкера "Волгонефть 212"
 
Михаил МишустинНовостиТанкерТанкер "Волгонефть-212"Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКерченский проливКрымНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
17:19Что известно о состоянии спасенных с танкера в Керченском проливе моряков
17:17Экипаж танкера "Волгонефть 239" эвакуируют в Тамань
17:04Крымский мост сейчас: очередь удвоилась за час
16:52Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами в Черном море
16:14Крымский мост сейчас: очередь быстро растет
16:00Путин дал поручения по спасательным работам в Керченском проливе
15:51Зурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию - Пушков
15:08В Севастополе из-за погоды перекрыт рейд
15:02Стабилизация страны: в Южной Корее предложили создать совет правительства
14:45ВСУ потеряли в Курской области свыше 40 тысяч боевиков
14:37Один погиб и 13 моряков эвакуированы с танкера "Волгонефть 212"
14:25Российские бойцы освободили Веселый Гай в ДНР
14:16Крушение танкеров в Керченском проливе - СК возбудил дела
13:55Девятибалльный шторм в Черном море продлится еще 60 часов - ФОБОС
13:35Что происходит в Керченском проливе после ЧП с танкерами
13:20Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
13:11Два судна терпят бедствие в Керченском проливе
12:46ЧП в Керченском проливе: на борту тонущего танкера 13 человек
12:34В Керченском проливе терпит бедствие танкер "Волгонефть-212" с мазутом
12:16ПВО сбила украинский самолет
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