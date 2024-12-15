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Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
Еще один танкер - "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T13:20
2024-12-15T13:20
2024-12-15T13:32
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танкер "волгонефть-212"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Еще один танкер - "Волгонефть 239" получил повреждение в Керченском проливе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.По данным МЧС, на борту находится 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами. Дальнейшая информация уточняется. В готовности для оказания помощи находятся подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым: Государственная инспекция по маломерным судам, оперативная группа 3 пожарно-спасательного отряда (г. Керчь), сотрудники специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Сообщение о том, что из-за сильного шторма в Керченском проливе терпят бедствие два танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" поступили в воскресенье.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20241215/vertolet-spasaet-ekipazh-tonuschego-tankera-v-kerchenskom-prolive-1142628465.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе
Что известно о втором терпящем бедствие танкере в Керченском проливе - МЧС
13:20 15.12.2024 (обновлено: 13:32 15.12.2024)