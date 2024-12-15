https://crimea.ria.ru/20241215/rossiyskie-voyska-osvobodili-pushkino-v-dnr-1142628058.html

Российские войска освободили Пушкино в ДНР

Российские войска освободили Пушкино в ДНР - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Российские войска освободили Пушкино в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Пушкино в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.12.2024

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донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Пушкино в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241215/pvo-sbila-ukrainskiy-samolet-1142628111.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, вооруженные силы россии