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Российские войска освободили Пушкино в ДНР
Российские войска освободили Пушкино в ДНР - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Российские войска освободили Пушкино в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Пушкино в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T12:14
2024-12-15T12:14
2024-12-15T12:24
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Пушкино в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, вооруженные силы россии
Российские войска освободили Пушкино в ДНР
Российские войска освободили Пушкино в ДНР
12:14 15.12.2024 (обновлено: 12:24 15.12.2024)