https://crimea.ria.ru/20241215/gordost-sevastopolya-razvozhaev-pozdravil-810-yu-brigadu-morskoy-pekhoty-1142626608.html

Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехоты

Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехоты - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехоты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил морпехов 810-й бригады Черноморского флота с днем создания подразделения. РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T11:07

2024-12-15T11:07

2024-12-15T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил морпехов 810-й бригады Черноморского флота с днем создания подразделения.Он напомнил, что 15 декабря 1967 года на основе 309-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота, 1-го батальона морской пехоты 336-го отдельного полка морской пехоты Балтийского флота и роты плавающих танков 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота был сформирован 810-й отдельный полк морской пехоты Черноморского флота."Сегодня 57 лет исполняется 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригаде морской пехоты. Наши морпехи — гордость города-героя. Сейчас они работают на одном из самых сложных направлений: бьют врага и освобождают наши территории от укронацистов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Многие бойцы 810-й бригады морской пехоты уже отмечены самыми высшими званиями и наградами страны.Ранее семь севастопольских бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты удостоены звания Герой России.Также ранее морским пехотинцам Черноморского флота, которые выполняют задачи в Курской области, вручили государственные награды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев передал крымским морпехам поздравления от ПутинаАксенов рассказал об успехах крымских морпеховКрымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под Курском

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