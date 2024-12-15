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Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехоты - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехоты
Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехоты - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехоты
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил морпехов 810-й бригады Черноморского флота с днем создания подразделения. РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T11:07
2024-12-15T11:07
крым
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новости севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил морпехов 810-й бригады Черноморского флота с днем создания подразделения.Он напомнил, что 15 декабря 1967 года на основе 309-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота, 1-го батальона морской пехоты 336-го отдельного полка морской пехоты Балтийского флота и роты плавающих танков 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота был сформирован 810-й отдельный полк морской пехоты Черноморского флота."Сегодня 57 лет исполняется 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригаде морской пехоты. Наши морпехи — гордость города-героя. Сейчас они работают на одном из самых сложных направлений: бьют врага и освобождают наши территории от укронацистов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Многие бойцы 810-й бригады морской пехоты уже отмечены самыми высшими званиями и наградами страны.Ранее семь севастопольских бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты удостоены звания Герой России.Также ранее морским пехотинцам Черноморского флота, которые выполняют задачи в Курской области, вручили государственные награды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев передал крымским морпехам поздравления от ПутинаАксенов рассказал об успехах крымских морпеховКрымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под Курском
https://crimea.ria.ru/20240906/otmechennaya-putinym-810-ya-brigada-chf-kto-oni-i-kakie-zadachi-vypolnyayut-1140183054.html
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, армия и флот
Гордость Севастополя: Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехоты

Михаил Развожаев поздравил 810-ю бригаду морской пехоты с 57-летием

11:07 15.12.2024
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкМоряки черноморского флота
Моряки черноморского флота - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил морпехов 810-й бригады Черноморского флота с днем создания подразделения.
Он напомнил, что 15 декабря 1967 года на основе 309-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота, 1-го батальона морской пехоты 336-го отдельного полка морской пехоты Балтийского флота и роты плавающих танков 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота был сформирован 810-й отдельный полк морской пехоты Черноморского флота.
"Сегодня 57 лет исполняется 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригаде морской пехоты. Наши морпехи — гордость города-героя. Сейчас они работают на одном из самых сложных направлений: бьют врага и освобождают наши территории от укронацистов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Многие бойцы 810-й бригады морской пехоты уже отмечены самыми высшими званиями и наградами страны.
"Все севастопольцы активно поддерживают бригаду, ведут сборы, плетут сети для воинов на передовую. У наших ребят надежный тыл", - отметил губернатор.
Ранее семь севастопольских бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты удостоены звания Герой России.
Также ранее морским пехотинцам Черноморского флота, которые выполняют задачи в Курской области, вручили государственные награды.
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