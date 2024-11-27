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Крымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под Курском - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Крымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под Курском
Крымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под Курском - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Крымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под Курском
Крымские десантники с помощью расчета противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожили группу боевых машин пехоты ВСУ в приграничном районе Курской... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T08:38
2024-11-27T08:38
новости сво
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
министерство обороны рф
крым
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Крымские десантники с помощью расчета противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожили группу боевых машин пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет РИА Новости.Уточняется, что десантники с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили цель и передали координаты на пункт управления. Расчет "Корнета" уничтожил боевую машину пехоты ВСУ, двигавшуюся по проселочной дороге в колонне из двух бронемашин.В ведомстве отметили, что точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР десантники-противотанкисты поразили и уничтожили украинские БМП с экипажем. Вторая бронемашина пыталась уйти в тыл, но впоследствии была настигнута расчетом FPV-дрона.Оператор ПТРК с позывным "Нептун" рассказал, что комплекс имеет достаточную пробивную мощность, чтобы "жечь все, что едет"."На дальности работает от 5,5 до восьми километров. Все бывает по-разному, есть, которые работают с позиции замаскированной, ждут, выжидают, а есть мобильные установки, которые передвигаются", — пояснил "Нептун".Кроме того, военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" захватили блиндажи ВСУ в приграничном районе Курской области, добавили в военном ведомстве.Ранее морпехи 810-й бригады из Севастополя уничтожили позицию боевиков ВСУ в Курском приграничье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские десантники сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую областьВ Курской области уничтожены 360 боевиков ВСУ и западные машины пехотыКак артиллеристы из Крыма приближают победу – видео
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, министерство обороны рф, крым, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , морская пехота чф, чф рф (черноморский флот российской федерации), воздушно-десантные войска россии
Крымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под Курском

Крымские десантники ликвидировали группу боевых машин пехоты ВСУ в курском приграничье

08:38 27.11.2024
 
© Министерство обороны РФРабота крымских бойцов в приграничье Курской области
Работа крымских бойцов в приграничье Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Крымские десантники с помощью расчета противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожили группу боевых машин пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишет РИА Новости.
Уточняется, что десантники с помощью средств объективного видеоконтроля обнаружили цель и передали координаты на пункт управления. Расчет "Корнета" уничтожил боевую машину пехоты ВСУ, двигавшуюся по проселочной дороге в колонне из двух бронемашин.
В ведомстве отметили, что точным пуском управляемой ракеты из установки ПТУР десантники-противотанкисты поразили и уничтожили украинские БМП с экипажем. Вторая бронемашина пыталась уйти в тыл, но впоследствии была настигнута расчетом FPV-дрона.
Оператор ПТРК с позывным "Нептун" рассказал, что комплекс имеет достаточную пробивную мощность, чтобы "жечь все, что едет".
"На дальности работает от 5,5 до восьми километров. Все бывает по-разному, есть, которые работают с позиции замаскированной, ждут, выжидают, а есть мобильные установки, которые передвигаются", — пояснил "Нептун".
Кроме того, военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" захватили блиндажи ВСУ в приграничном районе Курской области, добавили в военном ведомстве.
Ранее морпехи 810-й бригады из Севастополя уничтожили позицию боевиков ВСУ в Курском приграничье.
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