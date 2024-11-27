Дружба и сотрудничество: Путин оценил отношения России и Казахстана
Путин: сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер
09:16 27.11.2024 (обновлено: 09:22 27.11.2024)
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФлаги Казахстана и России во время посещения президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Казанского (Приволжского) федерального университета.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан находятся в авангарде процессов по формированию справедливого многополярного миропорядка, их отношения носят союзнический характер. Об этом российский лидер написал в своей статье для газеты "Казахстанская правда".
"Хочу отметить, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Наше партнерство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга", - говорится в статье.
Путин отметил, что народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы.
Президент также подчеркнул высокий уровень межгосударственных связей и тесные, добрые личные отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. И отметил, что они всегда ориентированы на конкретный результат и стремятся делать все возможное, чтобы обеспечивать максимально благоприятные условия для дальнейшего уверенного развития российско-казахстанского сотрудничества.
По словам российского лидера, Россия является одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана. Оба государства работают над развитием общих рынков товаров, услуг, капиталов, устраняют регуляторные и торговые барьеры, развивают общую транспортно-логистическую инфраструктуру.
В статье российский лидер сообщил, что показатели двустороннего товарооборота между странами в прошлом году побили новый рекорд и достигли 28 миллиардов долларов, а в январе – сентябре текущего года превысили 20 миллиардов долларов. Причем, доля национальных валют увеличивается, добавил президент.
Российские инвестиции в экономику Казахстана также показывают ежегодный рост – на сегодня их объем составляет порядка 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч предприятий с российским участием.
Отметил российский президент и взаимодействие в нефтегазовом секторе. По его словам, благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Черном море осуществляется более 80 процентов экспорта казахстанской нефти на зарубежные рынки.
Также "Росатом" оказывает практическое содействие реализации в Казахстане проектов в области ядерно-топливного цикла и развитию урановой отрасли, добавил Путин. И отметил, что в сфере альтернативной и "чистой" энергетики, по вопросам охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата также открываются хорошие перспективы для сотрудничества.
Путин упомянул о работе по расширению проходящей по территории Казахстана восточной ветки международного транспортного коридора "Север – Юг" и по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" с использованием российской ракеты-носителя "Союз-5".
"Почти все субъекты Российской Федерации наладили прямые связи с партнерами из Казахстана, совместно реализуют проекты в энергетике, промышленности, транспорте, в сфере высоких технологий", - отметил российский лидер.
По его словам, и с российской, и с казахстанской стороны многое делается и для расширения сотрудничества в культуре, спорте, по линии общественных и молодежных кругов, а также в сфере образования. Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке.
Путин особо отметил, что в следующем году народы России и Казахстана будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и пригласил казахстанского лидера на юбилейные торжества в Москве 9 мая.
"И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. И мы, безусловно, должны делать всё, чтобы и будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Это особенно значимо сейчас, когда идет формирование более справедливого многополярного миропорядка, который будет основываться на равноправном сотрудничестве и откроет новые возможности для суверенного развития", - написал президент.
Путин подчеркнул, что обе страны продуктивно взаимодействуют в рамках многосторонних организаций, в том числе в СНГ, ОДКБ и ШОС. И отметил, что приглашение о присоединении к БРИКС также было направлено Казахстану.
"Еще раз хотел бы подчеркнуть, что Россия готова и далее развивать многоплановые дружественные и союзнические отношения с Республикой Казахстан на благо наших народов. И пожелать всем казахстанским гражданам успехов, благополучия и процветания", - заключил президент.
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