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Дружба и сотрудничество: Путин оценил отношения России и Казахстана

Дружба и сотрудничество: Путин оценил отношения России и Казахстана - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Дружба и сотрудничество: Путин оценил отношения России и Казахстана

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан находятся в авангарде процессов по формированию справедливого многополярного миропорядка, их... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T09:16

2024-11-27T09:16

2024-11-27T09:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан находятся в авангарде процессов по формированию справедливого многополярного миропорядка, их отношения носят союзнический характер. Об этом российский лидер написал в своей статье для газеты "Казахстанская правда".Путин отметил, что народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы.Президент также подчеркнул высокий уровень межгосударственных связей и тесные, добрые личные отношения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. И отметил, что они всегда ориентированы на конкретный результат и стремятся делать все возможное, чтобы обеспечивать максимально благоприятные условия для дальнейшего уверенного развития российско-казахстанского сотрудничества.По словам российского лидера, Россия является одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана. Оба государства работают над развитием общих рынков товаров, услуг, капиталов, устраняют регуляторные и торговые барьеры, развивают общую транспортно-логистическую инфраструктуру.В статье российский лидер сообщил, что показатели двустороннего товарооборота между странами в прошлом году побили новый рекорд и достигли 28 миллиардов долларов, а в январе – сентябре текущего года превысили 20 миллиардов долларов. Причем, доля национальных валют увеличивается, добавил президент.Российские инвестиции в экономику Казахстана также показывают ежегодный рост – на сегодня их объем составляет порядка 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч предприятий с российским участием.Также "Росатом" оказывает практическое содействие реализации в Казахстане проектов в области ядерно-топливного цикла и развитию урановой отрасли, добавил Путин. И отметил, что в сфере альтернативной и "чистой" энергетики, по вопросам охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата также открываются хорошие перспективы для сотрудничества.Путин упомянул о работе по расширению проходящей по территории Казахстана восточной ветки международного транспортного коридора "Север – Юг" и по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" с использованием российской ракеты-носителя "Союз-5".По его словам, и с российской, и с казахстанской стороны многое делается и для расширения сотрудничества в культуре, спорте, по линии общественных и молодежных кругов, а также в сфере образования. Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке.Путин особо отметил, что в следующем году народы России и Казахстана будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и пригласил казахстанского лидера на юбилейные торжества в Москве 9 мая.Путин подчеркнул, что обе страны продуктивно взаимодействуют в рамках многосторонних организаций, в том числе в СНГ, ОДКБ и ШОС. И отметил, что приглашение о присоединении к БРИКС также было направлено Казахстану.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что вошло в принятую стратегию экономического сотрудничества стран БРИКСЧем важен саммит стран СНГ для России и мира – мнениеВ БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, казахстан, внешняя политика, владимир путин (политик), касым-жомарт токаев