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Авария на ЛЭП Джанкой – Мелитополь: без света 172 населенных пункта

Авария на ЛЭП Джанкой – Мелитополь: без света 172 населенных пункта - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Авария на ЛЭП Джанкой – Мелитополь: без света 172 населенных пункта

172 населенных пункта Херсонской области остались без света из-за аварийного отключения на линии электропередачи ВЛ-330 кВ "Джанкой – Мелитополь". Часть районов РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T08:43

2024-11-27T08:43

2024-11-27T08:58

херсонская область

владимир сальдо

лэп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 172 населенных пункта Херсонской области остались без света из-за аварийного отключения на линии электропередачи ВЛ-330 кВ "Джанкой – Мелитополь". Часть районов запитаны по резервной схеме. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его данным, авария произошла в среду в 5:00.Глава области отметил, что к 6:00 энергетики по резервной схеме восстановили подачу электроэнергии в Геническом и Новотроицком округах. "В настоящее время без электричества остаются 69 населенных пунктов Верхнерогачикского, Великолепетихского, Ивановского и Нижнесерогозского округов", - добавил Сальдо.На месте аварии работают специалисты "Россетей" Таврического филиала. Восстановление идет максимально быстрыми темпами, заверил губернатор.Ранее в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, что стало причиной отключения электроснабжения по всему региону. По данным главы региона, социально-значимые объекты подключили к резервным источникам питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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