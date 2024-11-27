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Авария на ЛЭП Джанкой – Мелитополь: без света 172 населенных пункта
Авария на ЛЭП Джанкой – Мелитополь: без света 172 населенных пункта - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Авария на ЛЭП Джанкой – Мелитополь: без света 172 населенных пункта
172 населенных пункта Херсонской области остались без света из-за аварийного отключения на линии электропередачи ВЛ-330 кВ "Джанкой – Мелитополь". Часть районов РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T08:43
2024-11-27T08:43
2024-11-27T08:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 172 населенных пункта Херсонской области остались без света из-за аварийного отключения на линии электропередачи ВЛ-330 кВ "Джанкой – Мелитополь". Часть районов запитаны по резервной схеме. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его данным, авария произошла в среду в 5:00.Глава области отметил, что к 6:00 энергетики по резервной схеме восстановили подачу электроэнергии в Геническом и Новотроицком округах. "В настоящее время без электричества остаются 69 населенных пунктов Верхнерогачикского, Великолепетихского, Ивановского и Нижнесерогозского округов", - добавил Сальдо.На месте аварии работают специалисты "Россетей" Таврического филиала. Восстановление идет максимально быстрыми темпами, заверил губернатор.Ранее в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи, что стало причиной отключения электроснабжения по всему региону. По данным главы региона, социально-значимые объекты подключили к резервным источникам питания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, лэп, происшествия, энергетики, энергетика, электросети, новые регионы россии, новости, жкх
Авария на ЛЭП Джанкой – Мелитополь: без света 172 населенных пункта
Больше 137 тысяч человек остались без света из-за аварии на ЛЭП Джанкой – Мелитополь
08:43 27.11.2024 (обновлено: 08:58 27.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 172 населенных пункта Херсонской области остались без света из-за аварийного отключения на линии электропередачи ВЛ-330 кВ "Джанкой – Мелитополь". Часть районов запитаны по резервной схеме. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его данным, авария произошла в среду в 5:00.
"Без электроснабжения временно остались 172 населенных пункта в Геническом, Новотроицком, Верхнерогачикском, Великолепетихском, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах. Это затронуло 137 534 человека, а также 40 социально значимых объектов, которые были оперативно подключены к аварийным источникам питания", - написал Сальдо в Telegram.
Глава области отметил, что к 6:00 энергетики по резервной схеме восстановили подачу электроэнергии в Геническом и Новотроицком округах.
"В настоящее время без электричества остаются 69 населенных пунктов Верхнерогачикского, Великолепетихского, Ивановского и Нижнесерогозского округов", - добавил Сальдо.
На месте аварии работают специалисты "Россетей" Таврического филиала. Восстановление идет максимально быстрыми темпами, заверил губернатор.
Ранее в среду губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередачи
, что стало причиной отключения электроснабжения по всему региону. По данным главы региона, социально-значимые объекты подключили к резервным источникам питания.
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