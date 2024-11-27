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Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20241127/prazdnik-chernykh-bushlatov-interesnye-fakty-v-den-morskoy-pekhoty-1142153102.html
Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты
Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты
27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов – Морской полк. Боевое его крещение состоялось уже в... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-27T07:37
2024-11-26T20:33
праздники и памятные даты
инфографика
армия и флот
морская пехота
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов – Морской полк. Боевое его крещение состоялось уже в 1706-ом – при захвате шведского бота "Эсперн". Русские морпехи особенно отличились в годы Крымской войны, а в Великую Отечественную 110 морских пехотинцев стали Героями Советского Союза, еще трое – полными кавалерами Ордена Славы.В 1995 году приказом главнокомандующего ВМФ учрежден День морской пехоты – он отмечается именно сегодня. По случаю этого праздника РИА Новости Крым предлагает подборку главных фактов по теме. Все – в нашей инфографике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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праздники и памятные даты, армия и флот, морская пехота, вооруженные силы россии, инфографика
Праздник черных бушлатов: интересные факты в День морской пехоты

День морской пехоты – инфографика РИА Новости Крым

07:37 27.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. 27 ноября 1705 года по распоряжению Петра I в российском флоте было создано первое подразделение морпехов – Морской полк. Боевое его крещение состоялось уже в 1706-ом – при захвате шведского бота "Эсперн". Русские морпехи особенно отличились в годы Крымской войны, а в Великую Отечественную 110 морских пехотинцев стали Героями Советского Союза, еще трое – полными кавалерами Ордена Славы.
В 1995 году приказом главнокомандующего ВМФ учрежден День морской пехоты – он отмечается именно сегодня. По случаю этого праздника РИА Новости Крым предлагает подборку главных фактов по теме. Все – в нашей инфографике.
День морской пехотыДень морской пехоты
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаПраздники и памятные датыАрмия и флотМорская пехотаВооруженные силы России
 
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