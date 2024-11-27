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Комбинированная атака ВСУ на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Комбинированная атака ВСУ на Севастополь - что известно
Комбинированная атака ВСУ на Севастополь - что известно - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Комбинированная атака ВСУ на Севастополь - что известно
Два украинских беспилотника сбиты на подлете к Севастополю, осколки еще одного упали в пригороде. Отражение атаки ВСУ продолжается, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T10:25
2024-11-27T10:31
крым
севастополь
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пво
атаки всу на крым
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбиты на подлете к Севастополю, осколки еще одного упали в пригороде. Отражение атаки ВСУ продолжается, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сбили две воздушные цели, все службы города привели в боевую готовность. Позже губернатор сообщил, что ВСУ продолжают попытки ударов по городу с помощью беспилотников.По данным от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе. Все службы продолжают контроль обстановки. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная атака ВСУ на Севастополь: средства ПВО сбили две цели В Севастополе объявлена воздушная тревогаВ Севастополе закрыли рейд
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крым, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, михаил развожаев, срочные новости крыма
Комбинированная атака ВСУ на Севастополь - что известно

Два БПЛА сбиты на подлете к Севастополю - губернатор Развожаев

10:25 27.11.2024 (обновлено: 10:31 27.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбиты на подлете к Севастополю, осколки еще одного упали в пригороде. Отражение атаки ВСУ продолжается, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В среду утром в Севастополе объявили воздушную тревогу. Силы ПВО сбили две воздушные цели, все службы города привели в боевую готовность. Позже губернатор сообщил, что ВСУ продолжают попытки ударов по городу с помощью беспилотников.
"В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито два беспилотника", - написал он.
По данным от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе. Все службы продолжают контроль обстановки.
"️Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Доверяйте только официальной информации", - добавил Развожаев.
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