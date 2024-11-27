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Крымчанин завоевал золото на юниорском первенстве мира по боксу
Крымчанин завоевал золото на юниорском первенстве мира по боксу - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Крымчанин завоевал золото на юниорском первенстве мира по боксу
Уроженец Сакского района Крыма Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве мира по боксу среди юниоров. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T12:17
2024-11-27T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Уроженец Сакского района Крыма Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве мира по боксу среди юниоров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, который встретился со спортсменом в Симферополе.Кроме того, по итогам соревнований юный крымский боксер выполнил норматив на звание мастера спорта международного класса.По словам Аксенова, Руслан и другие ребята тренируются на базе общеобразовательной школы в селе Охотниково Сакского района. Глава Крыма поручил проработать вопрос строительства в населенном пункте спортзала для занятий боксом и другими видами спорта.Кроме того, материально-техническое оснащение должно качественно улучшаться везде, где педагоги и воспитанники демонстрируют достойный уровень, подчеркнул Аксенов.Ранее спортсмены из Севастополя завоевали две золотых и две бронзовых медали на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизмуКарякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в КрымуСпортсмены из Севастополя стали чемпионами мира по спортивному туризму
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крым, сергей аксенов, спорт, бокс, новости крыма, общество
Крымчанин завоевал золото на юниорском первенстве мира по боксу
Крымчанин Руслан Шихмамбетов победил на первенстве мира по боксу среди юниоров
12:17 27.11.2024 (обновлено: 12:18 27.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Уроженец Сакского района Крыма Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве мира по боксу среди юниоров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, который встретился со спортсменом в Симферополе.
"Крымчанин Руслан Нариманович Шихмамбетов завоевал золото Первенства мира по боксу среди юниоров в напряженной борьбе с опытными боксерами из Грузии, Румынии, Узбекистана, Новой Зеландии, Испании", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Кроме того, по итогам соревнований юный крымский боксер выполнил норматив на звание мастера спорта международного класса.
По словам Аксенова, Руслан и другие ребята тренируются на базе общеобразовательной школы в селе Охотниково Сакского района. Глава Крыма поручил проработать вопрос строительства в населенном пункте спортзала для занятий боксом и другими видами спорта.
Кроме того, материально-техническое оснащение должно качественно улучшаться везде, где педагоги и воспитанники демонстрируют достойный уровень, подчеркнул Аксенов.
Ранее спортсмены из Севастополя завоевали две золотых и две бронзовых медали
на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
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