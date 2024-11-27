https://crimea.ria.ru/20241127/krymchanin-zavoeval-zoloto-na-yuniorskom-pervenstve-mira-po-boksu-1142171396.html

Крымчанин завоевал золото на юниорском первенстве мира по боксу

Крымчанин завоевал золото на юниорском первенстве мира по боксу - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Крымчанин завоевал золото на юниорском первенстве мира по боксу

Уроженец Сакского района Крыма Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве мира по боксу среди юниоров. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T12:17

2024-11-27T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Уроженец Сакского района Крыма Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве мира по боксу среди юниоров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, который встретился со спортсменом в Симферополе.Кроме того, по итогам соревнований юный крымский боксер выполнил норматив на звание мастера спорта международного класса.По словам Аксенова, Руслан и другие ребята тренируются на базе общеобразовательной школы в селе Охотниково Сакского района. Глава Крыма поручил проработать вопрос строительства в населенном пункте спортзала для занятий боксом и другими видами спорта.Кроме того, материально-техническое оснащение должно качественно улучшаться везде, где педагоги и воспитанники демонстрируют достойный уровень, подчеркнул Аксенов.Ранее спортсмены из Севастополя завоевали две золотых и две бронзовых медали на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скалолазы из Севастополя взяли золото на чемпионате России по альпинизмуКарякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в КрымуСпортсмены из Севастополя стали чемпионами мира по спортивному туризму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, спорт, бокс, новости крыма, общество