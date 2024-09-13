https://crimea.ria.ru/20240913/karyakin-planiruet-vnesti-v-sovet-federatsii-idei-o-razvitii-sporta-v-krymu-1140331121.html

Карякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в Крыму

Карякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в Крыму - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Карякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в Крыму

Сергей Карякин планирует внести идеи о развитии спорта в Крыму и учитывать инициативы крымчан в Совете Федерации. Об этом гроссмейстер рассказал РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T19:56

2024-09-13T19:56

2024-09-13T19:12

сергей карякин

крым

спорт

шахматы

совет федерации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Сергей Карякин планирует внести идеи о развитии спорта в Крыму и учитывать инициативы крымчан в Совете Федерации. Об этом гроссмейстер рассказал РИА Новости Крым.По его словам, для него это новая сфера деятельности.И подчеркнул, что к нему всегда было много обращений от жителей Крыма, и он обязательно будет их учитывать в дальнейшей работе.12 сентября депутаты крымского парламента наделили гроссмейстера полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного органа государственной власти Республики Крым.С 2017 года спортсмен входит в Общественную палату России. В начале прошлого года чемпион мира возглавил Федерацию шахмат Московской области. Шахматные клубы Сергея Карякина открыты более чем в 60 регионах России, в Московской области постоянно проходят турниры, учебно-тренировочные сборы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ НимченкоГлавой Республики Крым избран Сергей АксеновКонстантинов избран председателем Госсовета Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей карякин, видео, крым, спорт, шахматы, совет федерации