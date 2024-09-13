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Карякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в Крыму - РИА Новости Крым, 13.09.2024
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Карякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в Крыму
Карякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в Крыму - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Карякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в Крыму
Сергей Карякин планирует внести идеи о развитии спорта в Крыму и учитывать инициативы крымчан в Совете Федерации. Об этом гроссмейстер рассказал РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T19:56
2024-09-13T19:12
сергей карякин
крым
спорт
шахматы
совет федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Сергей Карякин планирует внести идеи о развитии спорта в Крыму и учитывать инициативы крымчан в Совете Федерации. Об этом гроссмейстер рассказал РИА Новости Крым.По его словам, для него это новая сфера деятельности.И подчеркнул, что к нему всегда было много обращений от жителей Крыма, и он обязательно будет их учитывать в дальнейшей работе.12 сентября депутаты крымского парламента наделили гроссмейстера полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного органа государственной власти Республики Крым.С 2017 года спортсмен входит в Общественную палату России. В начале прошлого года чемпион мира возглавил Федерацию шахмат Московской области. Шахматные клубы Сергея Карякина открыты более чем в 60 регионах России, в Московской области постоянно проходят турниры, учебно-тренировочные сборы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ НимченкоГлавой Республики Крым избран Сергей АксеновКонстантинов избран председателем Госсовета Крыма
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сергей карякин, видео, крым, спорт, шахматы, совет федерации
Карякин планирует внести в Совет Федерации идеи о развитии спорта в Крыму

Идеи о развитии спорта в Крыму планирует внести в Совет Федерации шахматист Сергей Карякин

19:56 13.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Сергей Карякин планирует внести идеи о развитии спорта в Крыму и учитывать инициативы крымчан в Совете Федерации. Об этом гроссмейстер рассказал РИА Новости Крым.
По его словам, для него это новая сфера деятельности.

"Идеи есть, но пока я хочу вникнуть в работу, потому что для меня это абсолютно новая сфера, уже напрямую никак не связана со спортом. Но тем не менее, есть много идей о том, как развивать спорт в Крыму и вообще в целом какие-то инициативы крымчан", сказал Карякин.

И подчеркнул, что к нему всегда было много обращений от жителей Крыма, и он обязательно будет их учитывать в дальнейшей работе.
12 сентября депутаты крымского парламента наделили гроссмейстера полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного органа государственной власти Республики Крым.
С 2017 года спортсмен входит в Общественную палату России. В начале прошлого года чемпион мира возглавил Федерацию шахмат Московской области. Шахматные клубы Сергея Карякина открыты более чем в 60 регионах России, в Московской области постоянно проходят турниры, учебно-тренировочные сборы.
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