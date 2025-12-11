Рейтинг@Mail.ru
Проект новогоднего домашнего театра представили в России - РИА Новости Крым, 11.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251211/proekt-novogodnego-domashnego-teatra-predstavili-v-rossii-1151570306.html
Проект новогоднего домашнего театра представили в России
Проект новогоднего домашнего театра представили в России - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Проект новогоднего домашнего театра представили в России
ВТБ в преддверии Нового года запустил проект "Новогодничайте с домашним театром", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 11.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. ВТБ в преддверии Нового года запустил проект "Новогодничайте с домашним театром", сообщает пресс-служба банка.Вместе с известными режиссерами и драматургами банк адаптировал сюжеты детских сказок, превратив их в пьесы для домашних постановок. Проект предлагает пять сюжетов для разной аудитории.Домашний театр – это сайт-пространство с традиционными театральными зонами, в которых собраны сценарии постановок, советы от режиссеров, идеи для костюмов, грима и декора, музыкального сопровождения, праздничных угощений и развлечений.Специально для проекта драматурги переосмыслили известные сюжеты сказок и написали пьесы для разных аудиторий. Для самых маленьких (3+) созданы новогодние версии "Теремка" и "Репки" – "Новогодняя елка" режиссера Ивана Пачина и "Мешок с подарками" драматурга Лины Ли. Для детей постарше (6+) – "Путешествие Конька-Горбунка" в авторском сокращении Ивана Пачина и музыкальная сказка "По щучьему велению" от Полины Коротыч. Для взрослых компаний от 18 лет – остросюжетная версия "Зайкиной избушки" Полины Пушкаевой. Для каждой пьесы собраны подробные рекомендации – от распределения ролей и репетиционного процесса до идей праздничного оформления пространства.
Проект новогоднего домашнего театра представили в России

© Пресс-служба ВТБПроект новогоднего домашнего театра представили в России
Проект новогоднего домашнего театра представили в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. ВТБ в преддверии Нового года запустил проект "Новогодничайте с домашним театром", сообщает пресс-служба банка.
Вместе с известными режиссерами и драматургами банк адаптировал сюжеты детских сказок, превратив их в пьесы для домашних постановок. Проект предлагает пять сюжетов для разной аудитории.
Домашний театр – это сайт-пространство с традиционными театральными зонами, в которых собраны сценарии постановок, советы от режиссеров, идеи для костюмов, грима и декора, музыкального сопровождения, праздничных угощений и развлечений.
Специально для проекта драматурги переосмыслили известные сюжеты сказок и написали пьесы для разных аудиторий. Для самых маленьких (3+) созданы новогодние версии "Теремка" и "Репки" – "Новогодняя елка" режиссера Ивана Пачина и "Мешок с подарками" драматурга Лины Ли. Для детей постарше (6+) – "Путешествие Конька-Горбунка" в авторском сокращении Ивана Пачина и музыкальная сказка "По щучьему велению" от Полины Коротыч. Для взрослых компаний от 18 лет – остросюжетная версия "Зайкиной избушки" Полины Пушкаевой. Для каждой пьесы собраны подробные рекомендации – от распределения ролей и репетиционного процесса до идей праздничного оформления пространства.
"Театр напоминает мне детскую игру. И еще это место для фантазии. В театре, чтобы стать царем, не обязательно надевать мантию и иметь на голове корону. Декорации из плохо вырезанного картона, на котором детской рукой что-то нарисовано, костюмы из подручных средств – это и есть чудо театра, потому что не декорации и костюмы являются главными в нем, а люди. Люди, которые играют, разыгрывают историю, и то, как они играют, – это и есть в театре самое главное", – рассказал театральный режиссер и автор двух пьес проекта Иван Пачин.
