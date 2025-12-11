https://crimea.ria.ru/20251211/proekt-novogodnego-domashnego-teatra-predstavili-v-rossii-1151570306.html

Проект новогоднего домашнего театра представили в России

ВТБ в преддверии Нового года запустил проект "Новогодничайте с домашним театром", сообщает пресс-служба банка.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. ВТБ в преддверии Нового года запустил проект "Новогодничайте с домашним театром", сообщает пресс-служба банка.Вместе с известными режиссерами и драматургами банк адаптировал сюжеты детских сказок, превратив их в пьесы для домашних постановок. Проект предлагает пять сюжетов для разной аудитории.Домашний театр – это сайт-пространство с традиционными театральными зонами, в которых собраны сценарии постановок, советы от режиссеров, идеи для костюмов, грима и декора, музыкального сопровождения, праздничных угощений и развлечений.Специально для проекта драматурги переосмыслили известные сюжеты сказок и написали пьесы для разных аудиторий. Для самых маленьких (3+) созданы новогодние версии "Теремка" и "Репки" – "Новогодняя елка" режиссера Ивана Пачина и "Мешок с подарками" драматурга Лины Ли. Для детей постарше (6+) – "Путешествие Конька-Горбунка" в авторском сокращении Ивана Пачина и музыкальная сказка "По щучьему велению" от Полины Коротыч. Для взрослых компаний от 18 лет – остросюжетная версия "Зайкиной избушки" Полины Пушкаевой. Для каждой пьесы собраны подробные рекомендации – от распределения ролей и репетиционного процесса до идей праздничного оформления пространства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

